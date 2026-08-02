Boca Juniors terminó salvando un punto frente a Newell's en Rosario

Boca Juniors tuvo un partido de mayor a menor pero reaccionó sobre el final del segundo tiempo para igualar 2-2 con Newell’s, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 . En el Marcelo Bielsa, marcaron para la visita marcaron los mediocampistas Santiago Ascacibar y Alan Velasco, en 29 minutos de primer tiempo y 36 del segundo, mientras que para el conjunto rosarino marcaron el delantero Matías Coccaro y el volante Luca Regiardo, a los cuatro y 13 minutos del complemento.

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La igualdad deja a Boca en el decimotercer puesto de la zona A, con un punto, mientras que la “Lepra” ocupa el cuarto lugar del grupo, con tres puntos más.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena recibirá a Vélez, el sábado 8 de agosto a las 19:15, mientras que el conjunto rojinegro visitará a Defensa y Justicia el domingo 9, desde las 17:45.

La primera llegada del partido fue de Boca, en el segundo minuto de partido, con una pared por derecha para que el lateral Dylan Gorosito pueda meter un centro buscando el pie del delantero Miguel Merentiel, que el arquero Josué Reinatti pudo detener.

A los 17 minutos, un nuevo centro desde la derecha, esta vez con mayor altura y luego de una buena jugada individual del extremo Leonel Flores, llegó al segundo palo y con mucha precisión para el cabezazo de Merentiel, que impactó en el travesaño.

El primer gol de la tarde llegó a los 29 minutos, mediante un centro al segundo palo desde la izquierda de Villa para el cabezazo del mediocampista Santiago Ascacibar, que invadió el área y cabeceó desde el área chica, de pique al piso.

La polémica se instaló en el segundo y último minuto de adición del primer tiempo, cuando un cabezazo en el área de Boca pegó en la mano izquierda del defensor Lautaro Di Lollo, que estaba extendida y a un costado del cuerpo, aunque el VAR no llamó al árbitro a revisar.

El primer acercamiento del complemento fue de Boca, a los tres minutos, con un derechazo bajo y cruzado de Flores, que se fue cerca del segundo poste.

Newell’s pudo igualar a los cuatro minutos, cuando el delantero Matías Coccaro pudo controlar un remate lejano del extremo Facundo Guch y, con el volante Leandro Paredes en el piso, amagó para luego sacar un remate contra un palo, que venció al arquero Álvaro Montero.

A los siete minutos, el propio Guch encaró afuera del área, salió para la pierna zurda y buscó el segundo palo, con un remate que se fue muy cerca del ángulo derecho del arquero rival. Newell’s pudo remontar a los 13 minutos del segundo tiempo, con un centro atrás desde la izquierda que habilitó un remate excelente y de primera del volante Luca Regiardo, que abrió el pie derecho para poner la pelota contra el poste izquierdo de Montero y al 2-1.

Boca pudo marcar la igualdad a los 36 minutos del complemento, con un gran contraataque: luego de un saque largo de Montero, Flores desequilibró por derecha y metió un centro atrás para el enganche Tomás Aranda, que abrió de primera para que Velasco pueda definir fuerte y al 2-2. En 41 minutos, Aranda recibió un centro desde la izquierda y remató de primera, con un disparo que dio en el poste izquierdo de Reinatti.

Ya en el segundo minuto de descuento, Flores volvió a superar a su marcador por el costado derecho y buscó un remate al segundo palo, que se fue ancho por muy poco y le quedó lejos a Giménez, quien se tiró para intentar empujarlo al gol pero no lo consiguió.