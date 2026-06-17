    • 17 de junio de 2026 - 13:40

    Fútbol sanjuanino sin descanso: tras la consagración de Minero arranca el Torneo Clausura

    Con nueve encuentros distribuidos entre viernes, sábado, domingo y martes, comenzará la acción del Clausura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol local no da respiro. Apenas a días de haber consagrado a Minero como campeón del Apertura, la Liga Sanjuanina ya programó la primera fecha del Clausura que comenzará este fin de semana. Los encuentros estarán repartidos entre el viernes 19 y el martes 23 de junio, con una programación que incluirá nueve encuentros en distintos puntos de la provincia.

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    La jornada inaugural tendrá su puntapié inicial el viernes por la noche, cuando Trinidad reciba a Marquesado en su estadio. El encuentro de Cuarta División comenzará a las 18:30, mientras que el duelo de Primera División está previsto para las 21:15.

    La actividad continuará el sábado 20 de junio con cinco partidos. En Zonda, Sarmiento será local ante Atenas; Villa Ibáñez recibirá a San Lorenzo de Ullum; Desamparados enfrentará a 9 de Julio; Rivadavia hará lo propio frente a Unión; y uno de los cruces más atractivos de la fecha tendrá a Alianza y Peñarol cara a cara. Salvo el encuentro entre Desamparados y 9 de Julio, que comenzará a las 16:30 en Primera, el resto se jugará desde las 16:00.

    El domingo 21 habrá dos compromisos. Carpintería será anfitrión de Juventud Zondina, mientras que Defensores de Argentinos se medirá con López Peláez en la cancha de Peñarol. Este último partido tendrá un horario matutino, con la Primera División prevista para las 11:30.

    La fecha se completará el martes 23 de junio con el choque entre el reciente campeón Minero recibiendo a Colón Junior. El encuentro se disputará en cancha de Juventud Unida, con inicio a las 16:00 en Primera División.

    De esta manera, el fútbol doméstico sanjuanino volverá a escena con el comienzo del Clausura 2026, torneo que promete una intensa lucha por los primeros puestos desde la jornada inicial.

    La programación completa de la 1° fecha del Torneo Clausura

    Viernes 19 de junio

    Trinidad vs. Marquesado (Cancha: Trinidad)

    Cuarta: 18:30 - Primera: 21:15

    Sábado 20 de junio

    Sarmiento vs. Atenas (Cancha: Sarmiento)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Villa Ibáñez vs. San Lorenzo de Ullum (Cancha: Villa Ibáñez)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Desamparados vs. 9 de Julio (Cancha: Desamparados)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:30

    Rivadavia vs. Unión (Cancha: Rivadavia)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Alianza vs. Peñarol (Cancha: Alianza)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Domingo 21 de junio

    Carpintería vs. Juventud Zondina (Cancha: Carpintería)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00

    Defensores de Argentinos vs. López Peláez (Cancha: Peñarol)

    Cuarta: 09:30 - Primera: 11:30

    Martes 23 de junio

    Minero vs. Colón Junior (Cancha: Juventud Unida)

    Cuarta: 14:00 - Primera: 16:00.

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