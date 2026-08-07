Nicolás Tagliafico puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "Creo que fue mi último Mundial"

La Selección Argentina comenzará una nueva etapa después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 , y el recambio generacional ya empieza a tomar forma. En ese contexto, Nicolás Tagliafico sorprendió al revelar que considera que la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá pudo haber sido su última participación con la Albiceleste.

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El defensor de 33 años habló durante una transmisión en su canal de Twitch junto a su esposa, Caro Calvagni , y se refirió a su futuro en el seleccionado. Su declaración se suma a las dudas de otros históricos del plantel, como Emiliano “Dibu” Martínez y Leandro Paredes , mientras que Nicolás Otamendi ya confirmó su despedida.

“Yo creo que este Mundial lo valoraré mucho más. ¿Quizás porque fue el último? No lo sé, yo creo que sí, creo que fue el último. No me da para otro”.

El lateral izquierdo disputó los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026 , y alcanzó los 17 partidos en Copas del Mundo. Con esa cifra se ubica como el séptimo argentino con más presencias mundialistas , detrás de Lionel Messi, Diego Maradona, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Ángel Di María y Mario Kempes.

En total, Tagliafico acumula 83 partidos con la Selección Argentina y reconoció que le gustaría alcanzar los 100 encuentros, aunque admitió que ve difícil conseguirlo.

“Me gustaría llegar a 100 partidos, pero no creo que llegue”.

Otamendi ya confirmó su despedida

La posible salida de Tagliafico se suma a la decisión que Nicolás Otamendi había anunciado antes del Mundial.

El defensor confirmó después de la final que la Copa del Mundo en Norteamérica marcó su último partido con la camiseta argentina. Lo hizo mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que destacó el orgullo de haber representado al país y que su despedida haya sido nada menos que en una final mundialista.

Otamendi fue uno de los futbolistas más experimentados de la última etapa de la Selección y su salida abre otro espacio para una renovación del plantel.

Dibu Martínez y Paredes también dejaron dudas

Otro de los referentes que puso en duda su continuidad fue Emiliano Martínez.

Después de la derrota ante España, el arquero publicó un mensaje en Instagram en el que dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

Por su parte, Leandro Paredes tampoco confirmó que vaya a continuar.

“No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”.

Así, Lionel Scaloni podría afrontar una etapa de cambios importantes en el plantel durante el próximo ciclo mundialista.

La Selección volverá a jugar en septiembre

La Albiceleste tendrá su primera presentación posterior al Mundial durante la fecha FIFA que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Los amistosos servirán como punto de partida para el nuevo ciclo y podrían convertirse en la primera oportunidad para observar qué futbolistas continúan y qué nombres comienzan a ganar protagonismo pensando en el Mundial 2030.

Tagliafico, Otamendi, Martínez y Paredes dejaron distintas señales sobre su futuro. El proceso de renovación de la Selección Argentina ya comenzó y, después de dos finales mundialistas consecutivas, una generación que marcó una época empieza a evaluar cuándo llegará el momento de cerrar su ciclo.