    • 7 de agosto de 2026 - 18:17

    Primera B: programación y árbitros para un nuevo fin de semana de acción

    La segunda fecha del torneo de Primera B sanjuanina se disputará este sábado y domingo con partidos correspondientes a las zonas Campeonato y Reválida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Primera B del fútbol sanjuanino tendrá este fin de semana una nueva jornada de competencia, con una programación repartida entre sábado y domingo y encuentros correspondientes a las zonas Campeonato y Reválida.

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    La actividad comenzará el sábado 8 de agosto con dos encuentros de la Zona Campeonato. A las 16, Juventud Ullunera recibirá a Árbol Verde, con Néstor Nievas como árbitro, mientras que San Damián se medirá ante Centenario, bajo la conducción de Enzo Gómez.

    El domingo será el turno de otros tres partidos de la misma zona. Desde las 16, Del Bono enfrentará a Villa Hipódromo, con Gabriel Montilla como juez principal. Además, Villa Obrera jugará ante Los Pumas, partido que será dirigido por Leonel Riofrio, mientras que Sportivo Picón se medirá con Libertad Juvenil, con Sebastián Rodríguez como árbitro.

    La Zona Reválida también sale a la cancha

    La Reválida tendrá dos partidos el sábado. UVC Fiorito recibirá a Aberastain, con Jorge Cruzeño como árbitro, mientras que San Agustín se enfrentará a Defensores de Los Andes, bajo el arbitraje de Joel Ribeyrolles.

    El domingo se completará la fecha con tres encuentros. Huarpes FC jugará ante Recabarren, con Nelson Pérez como juez; Juventud Unida enfrentará a El Globo, con Cintia Núñez como árbitra; y Juventud Rivera se medirá con Punteto, partido que tendrá a José Díaz como encargado de impartir justicia.

    Todos los encuentros de Primera División están programados para las 16 horas, mientras que los partidos de Cuarta División se disputarán previamente, a las 14.

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