    • 14 de junio de 2026 - 17:02

    ¡Atlético Minero, campeón! Venció 1 a 0 a 9 de Julio en la final del Torneo Apertura

    Con un gol de Nicolás Córdoba en los últimos minutos del partido, el conjunto minero derrotó 1-0 a 9 de Julio en el estadio Ingeniero Domingo A. Martín y se quedó con el título del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Atlético Minero, campeón.

    Atlético Minero, campeón.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atlético Minero se convirtió este domingo en el campeón del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol al derrotar por 1 a 0 a 9 de Julio en la gran final disputada en el estadio Ingeniero Domingo A. Martín, en Trinidad.

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    Cuando todo parecía encaminarse hacia una definición más extensa, apareció Nicolás Córdoba para marcar el único gol de la tarde y desatar el festejo de los hinchas mineros. El tanto llegó en los minutos finales del encuentro y terminó inclinando una final muy pareja.

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    Durante gran parte del partido, ambos equipos protagonizaron un duelo intenso y disputado, con pocas diferencias en el juego y mucha entrega en cada sector de la cancha. Tanto 9 de Julio como Atlético Minero buscaron imponer sus condiciones, pero las defensas se mostraron firmes y mantuvieron el marcador en blanco.

    Sin embargo, en el tramo decisivo del encuentro, Minero encontró el espacio que necesitaba. Córdoba aprovechó su oportunidad y definió para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

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    El pitazo final del árbitro desató la celebración del conjunto minero, que coronó una destacada campaña con el título de campeón del Apertura. Del otro lado, 9 de Julio se quedó a las puertas de la consagración luego de haber sido uno de los protagonistas del certamen.

    Con este triunfo, Atlético Minero inscribió su nombre como el campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol, logrando una conquista que quedará marcada en la historia de la institución y que tuvo como héroe de la jornada a Nicolás Córdoba, autor del gol que valió una vuelta olímpica.

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    • Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.

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