Torneo Clausura: Colón Junior arrancó con victoria ante el campeón Minero

En el cierre del primer capítulo del Torneo Clausura, el Merengue ganó 1-0 en el Médano de Oro, con un gol de Mathias Vera.

Con una victoria consumada en los minutos finales del partido, Colón Junior se sumó al listado de ganadores en el Torneo Clausura tras la primera fecha, venciendo como visitante por 1-0 al flamante campeón, Atlético Minero. Un debut exitoso para Fabricio Paz como nuevo entrenador del equipo de la calle Sargento Cabral.

El único gol del cotejo lo convirtió Mathias Vera para el Merengue, que antes había festejado la atajada de su arquero Martín Sambor, quien le contuvo un penal a Pedro Terrero cuando el partido estaba empatado sin goles.

El trámite del partido fue intenso pero discreto a nivel futbolístico, con mucha marca poco juego y escasas ocasiones de peligro. En el complemento se abrió algo y la polémica se instaló cuando el árbitro Gabriel Marconi vio penal de Sambor sobre el goleador Carlos Méndez. Luego, Terrero lo ejecutó y el arquero Merengue lo contuvo.

SEGUNDA FECHA Desde la Liga Sanjuanina quedó programada la segunda fecha del Torneo Clausura que se jugará entre sábado y domingo próximos.

El sábado, desde las 16, Atlético Marquesado recibirá al Atlético Minero, mientras que en la calle Sargento Cabral, Colón Junior jugará ante Sarmiento de Zonda. En Ullum, San Lorenzo se medirá con Deportivo Carpintería en tanto que en el Este, Sportivo 9 de Julio será local de Sportivo Rivadavia. Finalmente, en Alto de Sierra, FC López Peláez revibirá a Sportivo Peñarol.