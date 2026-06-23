    • 23 de junio de 2026 - 18:32

    Torneo Clausura: Colón Junior arrancó con victoria ante el campeón Minero

    En el cierre del primer capítulo del Torneo Clausura, el Merengue ganó 1-0 en el Médano de Oro, con un gol de Mathias Vera.

    Victoria. Colón Junior arrancó ganando en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

    Victoria. Colón Junior arrancó ganando en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

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    Por Ariel Poblete

    Con una victoria consumada en los minutos finales del partido, Colón Junior se sumó al listado de ganadores en el Torneo Clausura tras la primera fecha, venciendo como visitante por 1-0 al flamante campeón, Atlético Minero. Un debut exitoso para Fabricio Paz como nuevo entrenador del equipo de la calle Sargento Cabral.

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    El único gol del cotejo lo convirtió Mathias Vera para el Merengue, que antes había festejado la atajada de su arquero Martín Sambor, quien le contuvo un penal a Pedro Terrero cuando el partido estaba empatado sin goles.

    El trámite del partido fue intenso pero discreto a nivel futbolístico, con mucha marca poco juego y escasas ocasiones de peligro. En el complemento se abrió algo y la polémica se instaló cuando el árbitro Gabriel Marconi vio penal de Sambor sobre el goleador Carlos Méndez. Luego, Terrero lo ejecutó y el arquero Merengue lo contuvo.

    SEGUNDA FECHA

    Desde la Liga Sanjuanina quedó programada la segunda fecha del Torneo Clausura que se jugará entre sábado y domingo próximos.

    El sábado, desde las 16, Atlético Marquesado recibirá al Atlético Minero, mientras que en la calle Sargento Cabral, Colón Junior jugará ante Sarmiento de Zonda. En Ullum, San Lorenzo se medirá con Deportivo Carpintería en tanto que en el Este, Sportivo 9 de Julio será local de Sportivo Rivadavia. Finalmente, en Alto de Sierra, FC López Peláez revibirá a Sportivo Peñarol.

    El domingo tendrá para todos los gustos. En La Rinconada, Atenas Pocito recibirá a Villa Ibáñez de Ullum, que arrancó ganando el segundo semestre. En Zonda, Juventud Zondina buscará su recuperación recibiendo a Sportivo Desamparados mientras que en Rawson, en el estadio 12 de Octubre, Atlético Unión jugará ante Atlético Alianza. Finalmente, en Chimbas, en cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos jugará ante el Atlético Trinidad que también debutó con triunfo en este Clausura.

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