Mundial 2026: murió la madre de Didier Deschamps, el DT de Francia y no dirigirá ante Noruega

El entrenador Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia. La Federación le dio licencia para no estar en el último partido del grupo

En las últimas horas, se dio a conocer una dura noticia para la selección de Francia: murió la madre de su DT Didier Deschamps. El DT se mostró muy conmocionado, por lo que recibió un permiso especial de la Federación Francesa para viajar y no estará presente ante Noruega en el último partido de la fase de grupos.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I”, informaron a través de un comunicado.

Además, contaron que su ayudante de campo, Guy Stephan, se hará cargo de los entrenamientos previos al tercer partido y dirigirá en el Estadio Boston.

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, agregaron.