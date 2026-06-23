    • 23 de junio de 2026 - 18:38

    Mundial 2026: murió la madre de Didier Deschamps, el DT de Francia y no dirigirá ante Noruega

    El entrenador Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia. La Federación le dio licencia para no estar en el último partido del grupo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, se dio a conocer una dura noticia para la selección de Francia: murió la madre de su DT Didier Deschamps. El DT se mostró muy conmocionado, por lo que recibió un permiso especial de la Federación Francesa para viajar y no estará presente ante Noruega en el último partido de la fase de grupos.

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    “Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I”, informaron a través de un comunicado.

    Además, contaron que su ayudante de campo, Guy Stephan, se hará cargo de los entrenamientos previos al tercer partido y dirigirá en el Estadio Boston.

    “En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, agregaron.

    La noticia conmocionó a los hinchas y seguidores y le dejaron mensajes positivos en los comentarios del posteo. Por supuesto, no se dieron a conocer las causas de la muerte.

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