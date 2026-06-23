    • 23 de junio de 2026 - 13:32

    Fórmula Uno: Colapinto ya tiene su agenda para el GP de Austria

    Franco Colapinto volverá al ruido de la F-1 con los entrenamientos del viernes de cara a la carrera del domingo en Austria.

    Regreso. Franco Colapinto se meterá de lleno en la octava fecha de la F-1 que correrá en Austria.

    Regreso. Franco Colapinto se meterá de lleno en la octava fecha de la F-1 que correrá en Austria.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1. Colapinto viene de tener una muy buena actuación en la última fecha, cuando se disputó el GP de Barcelona, ya que finalizó en la séptima posición.

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    Sin embargo, una sanción lo hizo caer al décimo lugar por lo que sumó solo un punto. De todas maneras, esta temporada viene siendo muy buena para el argentino, que ya acumula 16 puntos y marcha duodécimo en el campeonato de pilotos.

    Este fin de semana Colapinto tendrá una muy buena oportunidad para volver a terminar en la zona de puntos, cuando se dispute el Gran Premio de Austria. Esta fecha se lleva a cabo en el Red Bull Ring, un circuito que cuenta con solo 10 curvas y tiene una extensión de 4,326 kilómetros.

    La actividad en el GP de Austria comenzará este viernes por la mañana. Primero se realizará la práctica libre 1 entre las 8:30 y las 9:30, mientras que más tarde, a las 12 del mediodía, será la segunda sesión de entrenamientos.

    La tercera y última práctica libre está programada para el sábado a las 7:30 de la mañana. Allí, los pilotos tendrán sus últimos giros para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, la cual comenzará a las 11 de la mañana. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se realizará el domingo a las 10 de la mañana.

    El único antecedente de Colapinto en este Gran Premio se dio el año pasado, donde tuvo una discreta actuación y finalizó en el decimoquinto lugar. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

    De cara a esta nueva fecha del campeonato, el líder en la tabla de posiciones es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), aunque en la última fecha abandonó por problemas en su monoplaza y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) logró quedarse con el triunfo en Barcelona para recortarle unos importantes 25 puntos y así ponerse a 41 unidades.

    Los horarios del GP de Austria

    Viernes

    Práctica libre 1 a las 8:30

    Práctica libre 2 a las 12

    Sábado

    Práctica libre 3 a las 7:30

    Clasificación a las 11

    Domingo:

    Carrera a las 10

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