Fórmula Uno: Colapinto ya tiene su agenda para el GP de Austria

Franco Colapinto volverá al ruido de la F-1 con los entrenamientos del viernes de cara a la carrera del domingo en Austria.

Regreso. Franco Colapinto se meterá de lleno en la octava fecha de la F-1 que correrá en Austria.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1. Colapinto viene de tener una muy buena actuación en la última fecha, cuando se disputó el GP de Barcelona, ya que finalizó en la séptima posición.

Sin embargo, una sanción lo hizo caer al décimo lugar por lo que sumó solo un punto. De todas maneras, esta temporada viene siendo muy buena para el argentino, que ya acumula 16 puntos y marcha duodécimo en el campeonato de pilotos.

Este fin de semana Colapinto tendrá una muy buena oportunidad para volver a terminar en la zona de puntos, cuando se dispute el Gran Premio de Austria. Esta fecha se lleva a cabo en el Red Bull Ring, un circuito que cuenta con solo 10 curvas y tiene una extensión de 4,326 kilómetros.

La actividad en el GP de Austria comenzará este viernes por la mañana. Primero se realizará la práctica libre 1 entre las 8:30 y las 9:30, mientras que más tarde, a las 12 del mediodía, será la segunda sesión de entrenamientos.

La tercera y última práctica libre está programada para el sábado a las 7:30 de la mañana. Allí, los pilotos tendrán sus últimos giros para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, la cual comenzará a las 11 de la mañana. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se realizará el domingo a las 10 de la mañana.