    • 23 de junio de 2026 - 08:16

    La agenda del Mundial 2026: estos son los partidos del martes 23 de junio

    La fase de grupos continúa con cuatro encuentros que pueden empezar a definir a los clasificados en las zonas K y L.

    Portugal.

    Portugal.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 tendrá este martes 23 de junio una nueva jornada cargada de fútbol, con cuatro partidos correspondientes a los grupos K y L. Equipos con aspiraciones de avanzar a los octavos de final buscarán sumar puntos clave en una fecha que puede resultar decisiva para el futuro de varias selecciones.

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    La actividad comenzará con el duelo entre Portugal y Uzbekistán. El seleccionado luso llega obligado a ganar luego de haber empatado en su debut, mientras que los uzbekos intentarán recuperarse tras la derrota sufrida en la primera fecha.

    Más tarde será el turno del Grupo L, donde Inglaterra se medirá con Ghana en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Ambos seleccionados comenzaron el torneo con victorias y buscarán encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

    En el mismo grupo, Panamá enfrentará a Croacia en un duelo clave para mantenerse con posibilidades de avanzar. Los dos equipos necesitan sumar tras haber caído en su presentación.

    La jornada se cerrará con Colombia ante República Democrática del Congo. Los cafeteros intentarán consolidarse en la cima de la zona K, mientras que los africanos buscarán dar el golpe y acercarse a los puestos de clasificación.

    Los partidos de este martes 23 de junio

    • Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K
    • Inglaterra vs. Ghana – Grupo L
    • Panamá vs. Croacia – Grupo L
    • Colombia vs. República Democrática del Congo – Grupo K

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