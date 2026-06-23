    • 23 de junio de 2026 - 13:05

    Gran actuación de la UNSJ en la Superliga de hockey sobre césped en Rosario

    La Universidad Nacional de San Juan finalizó sexta en la Superliga, un certamen que reunió a los mejores equipos del interior del país.

    Sextas. Las Patitas de la UNSJ cumplieron con sus objetivos en la Superliga de Rosario.

    Sextas. Las Patitas de la UNSJ cumplieron con sus objetivos en la Superliga de Rosario.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universidad Nacional de San Juan participó de la Superliga de hockey sobre césped disputada en Rosario, logrando una destacada sexta posición en la élite del certamen nacional, competencia, que reunió a los ocho mejores equipos del interior del país.

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    Las “Patitas” comenzaron su participación con un empate 1-1 ante La Salle (Córdoba). En la segunda fecha cayeron 3-0 frente a Maristas (Mendoza), pero se recuperaron con una sólida victoria 3-0 ante Duendes de Rosario. En el cierre de la fase de grupos repitieron el resultado ante GER, también de Rosario, lo que les permitió acceder a la disputa por el quinto y sexto puesto.

    En ese último encuentro, la UNSJ cayó 3-0 ante la Universidad de Rosario, finalizando en la sexta colocación definitiva y quedando entre los mejores equipos del torneo.

    La participación del conjunto sanjuanino representó un nuevo desafío para el deporte provincial, evidenciando el trabajo sostenido de instituciones y cuerpos técnicos en la formación de deportistas, con el acompañamiento del Gobierno de San Juan para fortalecer el desarrollo competitivo a nivel nacional.

    “Es un campeonato importante con los ocho mejores equipos ranqueados del interior. Logramos buenos resultados, podríamos haber terminado entre los cuatro, pero estamos contentos porque jugamos el torneo y sabemos dónde estamos parados. Vamos por buen camino”, expresó el entrenador Misael Flores. “Es un campeonato importante con los ocho mejores equipos ranqueados del interior. Logramos buenos resultados, podríamos haber terminado entre los cuatro, pero estamos contentos porque jugamos el torneo y sabemos dónde estamos parados. Vamos por buen camino”, expresó el entrenador Misael Flores.

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