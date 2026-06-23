    • 23 de junio de 2026 - 13:05

    El Zonda se transforma en el escenario de una innovadora carrera de running

    Será la primera edición de "El Zonda Run" a disputarse el domingo 5 de julio con circuitos de 6K y 12K.

    Distinto. El Zonda dejará de lado el ruido de los autos para darle pase al running.

    Distinto. El Zonda dejará de lado el ruido de los autos para darle pase al running.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Zonda Run es una innovadora propuesta de running que tendrá su primera edición el próximo domingo 5 de julio de 2026. La gran particularidad de este evento es su escenario: se desarrollará íntegramente dentro del mítico Autódromo El Zonda Eduardo Copello .

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    El evento está diseñado para convocar tanto a corredores que recién se inician como a atletas experimentados, dividiéndose en dos categorías principales:

    6K (Participativo) : Una distancia ideal para quienes buscan vivir la experiencia de correr en el circuito sin la presión de la alta competencia.

    12K (Competitivo) : Esta modalidad implica completar un total de cuatro vueltas al exigente trazado del autódromo, lo que representa un desafío físico importante debido a las características del asfalto y las pendientes naturales del lugar.

    Entre las runners destacadas que estarán corriendo los 12K se destacan Paula Yacante, Agostina Atencio, Belén Sánchez, Gabriela Moya, Andrea Názara, Valeria Paniagua, Soledad Sánchez.

    Entre los varones han confirmado su presencia: Marcos Arce, Marcos Vidal, Gerónimo Belenguer, Facundo Nuñer, Franco Oro, Fernando Ripalta, Daniel Treu, Alejandro Platero, Santiago Flores, Juan Francisco Maldonado.

    Este tipo de competencias continúa mostrando un sostenido crecimiento en la provincia, reflejado en el constante aumento de atletas y en la búsqueda de escenarios innovadores para el desarrollo de la actividad física.

    El Escenario

    El Autódromo El Zonda es un emblema del deporte motor nacional, rodeado por los imponentes cerros de la Quebrada y esta carrera ofrece una experiencia única al permitirles a los atletas recorrer a pie sus famosas y desafiantes curvas (como la zona del rulo o la horquilla), combinando la adrenalina deportiva con un entorno paisajístico espectacular.

    Inscripciones y logística

    Fecha y Hora : Domingo 5 de julio de 2026, con largada programada para las 11.

    Inscripción Online : Se realiza a través de la plataforma oficial de Cronometraje Instantáneo.

    Inscripción Presencial : Para los locales, está habilitado el punto de inscripción en Zona Fitness (calle Sargento Cabral 1989, Rivadavia).

    Categorías : La premiación y clasificación estará dividida por rangos de edad y género para la distancia competitiva.

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