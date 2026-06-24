    • 24 de junio de 2026 - 11:59

    Hockey sobre patines: confirmaron el plantel Sub 19 de Argentina para el Mundial en Asunción

    El CNTHsP confirmó la nómina del seleccionado juvenil que disputará el Mundial en Paraguay.

    Hockey sobre patines. Imagen de archivo.

    Hockey sobre patines. Imagen de archivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines ya tiene su lista oficial para disputar los World Skate Games 2026, que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay, una de las citas más importantes del calendario internacional de la disciplina.

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    El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer la nómina definitiva de jugadores convocados por el cuerpo técnico argentino, que tendrá el desafío de representar al país en el certamen juvenil más exigente del mundo.

    La lista presenta una marcada presencia de hockistas sanjuaninos, reflejando una vez más el protagonismo de la provincia en la formación de talentos dentro del hockey sobre patines argentino. El seleccionado juvenil afrontará una preparación intensiva de cara al torneo, donde buscará ser protagonista frente a las principales potencias del hockey mundial.

    El cuerpo técnico estará encabezado por Esteban Ábalos como director técnico, acompañado por Diego Guerrero como ayudante técnico, además de un staff interdisciplinario que completa el trabajo de preparación física, médica y logística del equipo.

    La competencia en Paraguay reunirá a las mejores selecciones del mundo y será una nueva oportunidad para que Argentina ratifique su peso histórico en el hockey sobre patines, con una generación Sub 19 que ya empieza a perfilarse como el futuro del deporte.

    Lista oficial de la Selección argentina Sub 19

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