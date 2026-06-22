La calculadora de Argentina para saber el rival por 16avos de final: España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita

La Selección argentina selló su pasaje a los 16avos de final y, en las próximas horas, podría ratificar su condición de líder. Las cuentas empiezan a enfocarse en un cruce que se desarrollaría el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde).

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Tras las dos victorias en el inicio del torneo, Argentina debe esperar por el resultado de esta noche de Jordania ante Argelia que podría confirmar además su liderazgo de manera anticipada. Si los asiáticos no ganan, la Albiceleste se asegurarán quedar en lo más alto. En caso de una victoria jordana, la última fecha será vital aunque a los de Scaloni les alcanzará con un empate para asegurarse la punta del Grupo J.

En tal caso, si clasifica como líder enfrentará al escolta del H en Miami. Si queda en la segunda posición por un traspié ante Jordania, Argentina jugará el jueves 2 de julio en Los Angeles contra el puntero del H.

Actualmente, el Grupo H está abierto. España lidera con cuatro unidades y un +4 en la diferencia de gol tras empatar 0-0 ante Cabo Verde y golear a Arabia Saudita 4-0. Detrás aparece Uruguay con 2 unidades tras las igualdades 1-1 con los árabes y 2-2 ante los africanos: suman 3 goles a favor que los coloca por delante del resto.

La tercera posición tiene a los caboverdianos también con 2 puntos, pero figuran detrás de los sudamericanos porque cuentan con 2 goles tras sus dos empates en el estreno. En el fondo está Arabia Saudita con 1 punto, producto de la igualdad con los uruguayos (1-1), pero ostentan una peor diferencia de gol a raíz de los cuatro tantos recibidos en la segunda jornada ante los europeos.

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Cuando dos o más selecciones de un mismo grupo terminan con los mismos puntos, la FIFA aplica criterios en cascada para separarlas. Primero se mira qué pasó entre esos equipos empatados: el resultado de los partidos entre sí. En caso de permanecer el empate, se amplía la mirada a todos los partidos del grupo: diferencia de goles general, goles marcados en total y, como penúltimo recurso, el fair play (las tarjetas recibidas suman o restan puntos: amarilla descuenta 1, roja directa descuenta 4, y así). Si nada de eso resuelve el desempate, entra el ranking FIFA: gana el puesto la selección mejor ubicada en la clasificación mundial más reciente, y si hay más ediciones anteriores disponibles, se van consultando hasta encontrar una diferencia. Ese listado tiene ordenados a España (2°), Uruguay (16°), Arabia Saudita (61°) y Cabo Verde (67°).

Hasta el momento, México, Estados Unidos, Alemania y Argentina son los equipos que ya aseguraron el pase a 16avos de final cuando todavía resta una fecha de acción. Antes del cruce de playoff, la Selección disputará la última fecha del Grupo J contra Jordania el sábado 27 de junio desde las 23 horas (de Argentina) en el Dallas Stadium.

El camino rumbo a una hipotética final marca que, en caso de avanzar a los 16avos de final, se topará en octavos ante el ganador de un cruce que emparejará a los escoltas del Grupo D (Australia o Paraguay) y G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

Más adelante en el cuadro aparecen los cuartos de final en el horizonte por ese lado de la llave: el rival podría ser los punteros del Grupo B (Canadá o Suiza) o del K (Colombia, Congo, Portugal o Uzbekistán); o alguno de los ocho mejores terceros que se clasifiquen a los 16avos de final y se crucen contra estos líderes.

La calculadora de Argentina en 16avos de final si clasifica como líder

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

• VS. URUGUAY: si iguala con España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o le gana a Arabia Saudita.

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y España vence a Uruguay.

• SI GANAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, por ranking FIFA.