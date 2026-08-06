    • 6 de agosto de 2026 - 17:35

    Tres jóvenes sanjuaninas fueron convocadas al Seleccionado Argentino de Hockey Sub-16

    Las tres sanjuaninas formarán parte del Seleccionado Nacional Argentino de Hockey Social Sub 16 "Las Lobitas", que disputará el 6° Encuentro Internacional de Juveniles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El talento y la dedicación del hockey social sanjuanino continúan rompiendo barreras. En esta oportunidad, tres jóvenes promesas de la provincia recibieron la esperada notificación de convocatoria para integrar el Seleccionado Nacional Argentino Sub-16, popularmente conocido como "Las Lobitas".

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    Las deportistas seleccionadas se preparan para dejar a Cuyo en lo más alto durante el 6° Encuentro Internacional de Juveniles, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

    Embajadoras de San Juan en el combinado nacional

    La delegación albiceleste contará con una sólida representación cuyana que refleja el crecimiento federal de la disciplina y el esfuerzo diario de los clubes locales:

    Tahiana Aballay: Orgullo del departamento Albardón e integrante de AHC, cuya convocatoria desató la alegría de toda su comunidad tras años de esfuerzo y pasión por el deporte.

    Solange Núñez: Representante de Chimbas Norte, quien con solo 15 años combina una intensa rutina escolar y deportiva para cumplir el sueño de defender la camiseta nacional.

    Luciana Córdoba: Jugadora del club Peñaflor, completando la terna sanjuanina que dirá presente en el torneo internacional.

    Rumbo a Entre Ríos: esfuerzo y sueños compartidos

    La llegada de estas tres jugadoras al combinado nacional no es casualidad; representa el fruto de entrenamientos rigurosos, sacrificios familiares y el compromiso constante de los clubes de barrio y de departamentales que potencian el deporte social en San Juan.

    El certamen en suelo entrerriano reunirá a las mejores promesas juveniles del país y del exterior, transformándose en una vidriera única y en una experiencia humana y deportiva inolvidable para las sanjuaninas, que llevarán con orgullo los colores de la Selección Argentina.

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