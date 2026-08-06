Tres jóvenes sanjuaninas fueron convocadas al Seleccionado Argentino de Hockey Sub-16

El talento y la dedicación del hockey social sanjuanino continúan rompiendo barreras. En esta oportunidad, tres jóvenes promesas de la provincia recibieron la esperada notificación de convocatoria para integrar el Seleccionado Nacional Argentino Sub-16, popularmente conocido como "Las Lobitas".

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Las deportistas seleccionadas se preparan para dejar a Cuyo en lo más alto durante el 6° Encuentro Internacional de Juveniles, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La delegación albiceleste contará con una sólida representación cuyana que refleja el crecimiento federal de la disciplina y el esfuerzo diario de los clubes locales:

Tahiana Aballay: Orgullo del departamento Albardón e integrante de AHC, cuya convocatoria desató la alegría de toda su comunidad tras años de esfuerzo y pasión por el deporte.

Solange Núñez : Representante de Chimbas Norte, quien con solo 15 años combina una intensa rutina escolar y deportiva para cumplir el sueño de defender la camiseta nacional.

Luciana Córdoba: Jugadora del club Peñaflor, completando la terna sanjuanina que dirá presente en el torneo internacional.

Rumbo a Entre Ríos: esfuerzo y sueños compartidos

La llegada de estas tres jugadoras al combinado nacional no es casualidad; representa el fruto de entrenamientos rigurosos, sacrificios familiares y el compromiso constante de los clubes de barrio y de departamentales que potencian el deporte social en San Juan.

El certamen en suelo entrerriano reunirá a las mejores promesas juveniles del país y del exterior, transformándose en una vidriera única y en una experiencia humana y deportiva inolvidable para las sanjuaninas, que llevarán con orgullo los colores de la Selección Argentina.