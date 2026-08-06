    • 6 de agosto de 2026 - 17:28

    Desamparados no se detiene en su objetivo Regional Amateur: anunció tres refuerzos más y ahora va por un enganche

    El Puyutano oficializó las incorporaciones del arquero Juan Martín Boiero, el defensor Oscar Sainz y el volante Alex Aguirre para el Regional Amateur. La dirigencia aún busca sumar un enganche

    image
    Por Vanessa Chaparro

    Sportivo Desamparados continúa armando el plantel con el que buscará ser protagonista en el próximo Torneo Regional Federal Amateur que comenzará a fines de este mes. Este jueves, la institución confirmó la llegada de tres nuevos refuerzos: el arquero Juan Martín Boiero, el defensor Oscar Sainz y el mediocampista Alex Aguirre.

    Leé además

    con la mira en el regional amateur, desamparados lanzo una campana para que los socios regularicen su deuda

    Con la mira en el Regional Amateur, Desamparados lanzó una campaña para que los socios regularicen su deuda
    la nutricion tambien juega: desamparados apuesta a la formacion integral de sus jugadores de inferiores

    La nutrición también juega: Desamparados apuesta a la formación integral de sus jugadores de Inferiores

    Las incorporaciones se suman a la del lateral izquierdo sanjuanino Edgardo Díaz, quien ya trabaja junto al plantel, y a los defensores Elías Oballes y Cristian García, incorporados a comienzos de este año.

    Boiero vuelve al Puyutano

    Uno de los regresos más destacados es el de Juan Martín Boiero, arquero cordobés nacido en Laborde, que ya defendió el arco de Desamparados entre 2019 y 2021. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Atlético Mitre de Santiago del Estero, Crucero del Norte y Sacachispas de Guatemala, además de su anterior paso por el conjunto sanjuanino. Su último club fue Complejo Deportivo Justiniano Posse (Córdoba).

    Alex Aguirre, experiencia en el ascenso

    Otro de los refuerzos es el volante cordobés Alex Aguirre, de 28 años, quien llega procedente de Jorge Newbery.

    Formado en Atlético de Rafaela, también integró las reservas de Banfield y Racing Club. Posteriormente desarrolló su carrera en Sportivo Belgrano de San Francisco, Rivadavia de Lincoln, Juventud Unida de Gualeguaychú, Colón de Chivilcoy y Kimberley de Mar del Plata, acumulando experiencia en el Federal A y otras categorías del fútbol argentino.

    Sainz, un viejo conocido

    El tercer refuerzo es Oscar Sainz, defensor central que vuelve a vestir la camiseta de Desamparados, club donde debutó en 2009 y permaneció hasta 2014. El zaguero, de 34 años y 1,91 metros de altura, cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Ferro Carril Oeste, Juventud Unida de San Luis, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing de Córdoba, Estudiantes de Mérida (Venezuela), Olmedo, Quilmes, Técnico Universitario y Manta FC de Ecuador, Gualaceo SC y Bentín Tacna Heroica de Perú.

    Además, Sainz integra la lista de buena fe del club desde el último Regional Amateur, por lo que también podrá ser tenido en cuenta para disputar el torneo local.

    La búsqueda continúa

    Con estas incorporaciones, Desamparados sigue reforzando todas sus líneas de cara al Regional Amateur. Sin embargo, el mercado todavía no está cerrado para el conjunto sanjuanino. La dirigencia continúa trabajando para incorporar un enganche, puesto que consideran clave para completar el plantel que afrontará la próxima temporada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mateo Rodríguez forma parte del ADN de Desamparados y sorprendió al anunciar su salida de la institución cuando restan semanas para el inicio del Regional. 

    Nació en Puyuta, fue capitán, entrenador en la crisis y referente: sorprendió anunciando su retiro de Desamparados

    El Loco Edgardo Díaz es la primera incorporación en Sportivo Desamparados de cara al Regional Amateur. 

    Desamparados comenzó su armado para el Regional Amateur: sumó un defensor y se avecinan más incorporaciones

    san martin, desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las victimas de la tragedia aerea

    San Martín, Desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

    Enner Valencia llegará este viernes a la Argentina

    Boca Juniors anunció la contratación de Enner Valencia: cuándo llegará al país