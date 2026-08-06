Desamparados no se detiene en su objetivo Regional Amateur: anunció tres refuerzos más y ahora va por un enganche

Sportivo Desamparados continúa armando el plantel con el que buscará ser protagonista en el próximo Torneo Regional Federal Amateur que comenzará a fines de este mes. Este jueves, la institución confirmó la llegada de tres nuevos refuerzos: el arquero Juan Martín Boiero, el defensor Oscar Sainz y el mediocampista Alex Aguirre.

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Las incorporaciones se suman a la del lateral izquierdo sanjuanino Edgardo Díaz, quien ya trabaja junto al plantel, y a los defensores Elías Oballes y Cristian García, incorporados a comienzos de este año.

Uno de los regresos más destacados es el de Juan Martín Boiero, arquero cordobés nacido en Laborde, que ya defendió el arco de Desamparados entre 2019 y 2021. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Atlético Mitre de Santiago del Estero, Crucero del Norte y Sacachispas de Guatemala, además de su anterior paso por el conjunto sanjuanino. Su último club fue Complejo Deportivo Justiniano Posse (Córdoba).

Otro de los refuerzos es el volante cordobés Alex Aguirre, de 28 años, quien llega procedente de Jorge Newbery.

Formado en Atlético de Rafaela, también integró las reservas de Banfield y Racing Club. Posteriormente desarrolló su carrera en Sportivo Belgrano de San Francisco, Rivadavia de Lincoln, Juventud Unida de Gualeguaychú, Colón de Chivilcoy y Kimberley de Mar del Plata, acumulando experiencia en el Federal A y otras categorías del fútbol argentino.

Sainz, un viejo conocido

El tercer refuerzo es Oscar Sainz, defensor central que vuelve a vestir la camiseta de Desamparados, club donde debutó en 2009 y permaneció hasta 2014. El zaguero, de 34 años y 1,91 metros de altura, cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Ferro Carril Oeste, Juventud Unida de San Luis, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing de Córdoba, Estudiantes de Mérida (Venezuela), Olmedo, Quilmes, Técnico Universitario y Manta FC de Ecuador, Gualaceo SC y Bentín Tacna Heroica de Perú.

Además, Sainz integra la lista de buena fe del club desde el último Regional Amateur, por lo que también podrá ser tenido en cuenta para disputar el torneo local.

La búsqueda continúa

Con estas incorporaciones, Desamparados sigue reforzando todas sus líneas de cara al Regional Amateur. Sin embargo, el mercado todavía no está cerrado para el conjunto sanjuanino. La dirigencia continúa trabajando para incorporar un enganche, puesto que consideran clave para completar el plantel que afrontará la próxima temporada.