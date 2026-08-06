Con la mira en el Regional Amateur, Desamparados lanzó una campaña para que los socios regularicen su deuda

A menos de un mes para que inicie el Torneo Regional Amateur, en Sportivo Desamparados aceleran el ritmo y mientras se espera el anuncio de otras incorporaciones en el plano netamente futbolístico, también se apunta a los socios y en eso el club lanzó una campaña de regularización.

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Se trata de una campaña de reincorporación de socios que estará vigente durante todo el mes de agosto. La iniciativa está destinada a quienes dejaron de pagar la cuota social y desean volver a formar parte de la institución.

Con el objetivo de facilitar la regularización, el club estableció un plan especial para que los socios puedan ponerse al día con un pago reducido, según la cantidad de cuotas adeudadas.

Conociendo que la cuota es de $15 mil pesos, la dirigencia informó que quienes adeuden menos de seis meses podrán quedar al día abonando una cuota atrasada más la cuota actual, lo que representa un total de 30.000 pesos.

En qué consiste la campaña para los socios

En tanto , los socios que deban más de seis meses podrán regularizar su situación pagando dos cuotas atrasadas más la cuota vigente, por un total de 45.000 pesos.

La campaña estará disponible durante todo agosto.

Dónde realizar el trámite

La reincorporación se gestiona únicamente de manera presencial en la Secretaría del club, en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 17 a 21.

Sábados: de 11 a 13.

Para obtener más información, Sportivo Desamparados habilitó el WhatsApp 2646723999, donde los interesados podrán realizar consultas sobre el proceso de reincorporación.

Desde la institución destacaron que quienes regularicen su situación volverán a acceder a los beneficios sociales, como el ingreso gratuito a los encuentros además de participar de las actividades deportivas e institucionales del club.

La campaña forma parte de las acciones impulsadas por la dirigencia para fortalecer la masa societaria y continuar consolidando el crecimiento institucional del club.