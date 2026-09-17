Cachilo Magallanes palpita el clásico ante Desamparados: "Estamos muy bien pero el fútbol no tiene lógica"

El clásico entre Unión Villa Krause y Desamparados ya se empieza a jugar afuera de la cancha. Con una enorme expectativa en Villa Krause, el Azul se prepara para recibir al Víbora este domingo a las 19, por la cuarta fecha de la Zona 6 del Regional Amateur. En la previa, Eduardo “Cachilo” Magallanes, entrenador de Unión, habló con DIARIO DE CUYO y dejó en claro que su equipo no piensa especular.

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“Yo quiero ganar. Si no puedo ganar, voy a empatar, porque con el empate ya estaría casi clasificando”, explicó Magallanes al analizar las posibilidades de Unión en la zona. Sin embargo, inmediatamente dejó en claro que la postura será ofensiva: “En mi cancha, ¿cómo voy a especular con empatar? No podés, más en una cancha chiquita. Ahí nomás tenés el arco al lado, tenés que salir con más gente arriba”.

El Azul llega con cuatro puntos, producto del empate ante Desamparados y la victoria conseguida frente a General Belgrano de Media Agua. Un triunfo este domingo le permitiría prácticamente sellar su clasificación a la próxima instancia, mientras que el Víbora, que suma dos unidades, necesita sumar para no quedar complicado.

Magallanes reconoció que la expectativa en Villa Krause creció considerablemente durante los últimos días. “Ahora hay mucho más, los hinchas están esperando el partido ante Sportivo, es lindo lo que se vive esta semana ”, contó sobre el clima que rodea al plantel y a los hinchas de Unión. El entrenador también destacó que el equipo llega en mejores condiciones que cuando disputó el primer clásico.

“Nosotros, como equipo, estamos bien, mucho mejor de cuando fuimos a jugar a Desamparados. No quiere decir que lo vas a ganar, porque el fútbol no tiene lógica, pero estamos mucho mejor, con más trabajo y con los que vinieron de afuera más acomodados”, señaló. El técnico quedó conforme con lo realizado frente a Belgrano, especialmente porque el planteo permitió recuperar rápidamente la pelota y generar varias situaciones. “Podríamos haber hecho uno o dos goles más”, sostuvo sobre aquel encuentro.

Para el clásico, además, anticipó una postura más agresiva. “Con Sportivo vamos a jugar con más delanteros, lo vamos a salir a apretar allá arriba”, afirmó.

Unión recuperó jugadores y confianza

Uno de los aspectos que más valora Magallanes es que actualmente tiene más variantes para armar el equipo. El entrenador recordó que al comienzo del proceso prácticamente no tenía alternativas y que ahora puede elegir entre distintos futbolistas. Es que el Azul atravesó una dura crisis que puso su participación en duda pero terminó reforzandose sobre la hora y lo hizo bien.

“Antes no teníamos nada, ponía 11 y no tenía más. Ahora estoy contento porque tengo de dónde elegir, pensar y ver qué va a ser lo mejor para el partido”, explicó.

Para el domingo, Sisterna volverá a estar disponible, mientras que Claudio Alcarán también regresará a la convocatoria, aunque el técnico todavía no confirmó si será titular. Magallanes dejó entrever, además, que podría mantener buena parte del equipo que consiguió la victoria ante Belgrano. “Los del fondo van a jugar los mismos y casi los mismos que jugaron ese día del partido que hemos ganado”, adelantó.

La deuda del plantel y el mensaje del DT

Unión atraviesa además una situación económica que durante las últimas semanas generó preocupación. Magallanes contó cómo trabajó con sus jugadores para intentar que los problemas externos no terminaran afectando el rendimiento dentro de la cancha.

“He conversado mucho, he mostrado mucho. Como les digo, entrás a una cancha y se terminan las deudas, se termina todo”, relató. El entrenador aseguró que habló individualmente con los futbolistas para mantenerlos enfocados en la competencia.

También destacó que la situación comenzó a mejorar y que los jugadores pudieron ir cobrando parte de lo que se les adeudaba.

Para Magallanes, el clásico puede ser también una oportunidad para que Unión genere una importante recaudación. “Hay un entusiasmo grande. No vas a meter la gente que metió Sportivo, pero vos metés la mitad nomás y ya es plata”, sostuvo. Y sobre el clima que espera encontrar el domingo, no dudó: “Va a estar llena la cancha, se ha hecho como un clásico y lindo, a mí me gusta”.

“Sportivo va a clasificar”

En un tramo de la charla, Magallanes fue consultado sobre el presente futbolístico de Desamparados y lanzó una particular sentencia: “Sportivo va a clasificar. Le va a ganar a Belgrano. Lo va a golear”. Más allá de su confianza en que el Víbora seguirá en carrera, el entrenador de Unión dejó clara su propia cuenta: si el Azul empata, quedará muy cerca de asegurar el primer lugar de la zona; si gana, dará un paso todavía más importante.

El domingo, entonces, habrá mucho más que tres puntos en juego. Unión buscará aprovechar su localía para acercarse a la clasificación, mientras que Desamparados llegará con la necesidad de rescatar un resultado que le permita seguir dependiendo de sí mismo en las últimas fechas.

Y mientras las cuentas comienzan a hacerse, Cachilo Magallanes ya tiene definida la receta: presionar arriba, atacar con más gente y no especular en Villa Krause.