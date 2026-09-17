Copa Libertadores: Estudiantes venció 1-0 a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales

Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en el estadio Neo Química Arena y logró la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ambos se midieron y no hubo emociones en el comienzo del cotejo. La intensidad de las disputas mano a mano y las fricciones marcaron los primeros compases del encuentro en la noche paulista.

El primer aviso de peligro fue un tiro libre de Memphis Depay , pero la pelota pegó en la parte externa de la red del arco defendido por Fernando Muslera .

Aunque esa aproximación inicial del elenco local fue superada por el juego del conjunto visitante que comenzó a tener más posesión y presionó arriba. El Timao se vio sorprendido por la actitud de su rival.

Recién en el epílogo del primer tiempo Kaio César generó peligro para Corinthians con una individual que terminó con un débil remate que fue controlado por Muslera .

Antes del descanso el Pincha tuvo su jugada más clara con un zurdazo de Tobio Burgos que pasó cerca del arco custodiado por Hugo Souza.

En el complemento la intensidad creció y ambos se arrimaron a las áreas rivales. Con más ganas que ideas y fútbol, de a poco se generaron las llegadas y fueron los brasileños los que avisaron con un tiro de Matheus Bidu que exigió a Muslera.

En el final llegó el tanto del León y fue con un golazo: Tomás Palacios llegó al fondo y mandó un centro exigido que Alexis Castro conectó con una tijera para romper el cero en San Pablo.

En el tiempo adicionado el conjunto local fue por el empate empujado por su público. En el sexto minuto de los siete adicionados hubo una mano de Leandro González Pírez en el área de Estudiantes y a instancias del VAR el árbitro sancionó penal. Depay lo ejecutó y la tiró arriba del travesaño.

Estudiantes de La Plata se medirá con el ganador de la serie entre Flamengo (2) e Independiente del Valle (0), cuya revancha se jugará el jueves en el Maracaná.