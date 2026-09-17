Messi llegó a los 48 títulos: gol, asistencia y otra consagración con Inter Miami

Lionel Messi volvió a levantar un trofeo. El capitán argentino fue la gran figura de la victoria de Inter Miami por 2-0 ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup y alcanzó los 48 títulos de su carrera profesional . El rosarino marcó el primer gol y luego asistió a Casemiro para sentenciar el partido.

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La noche tuvo además un condimento especial para Messi: el cabezazo que abrió el marcador significó su gol número 100 con la camiseta de Inter Miami . A los 23 minutos, el argentino apareció dentro del área para anticipar a Willer Ditta y conectar el centro enviado por Luis Suárez.

El equipo de Florida había construido la jugada con participación de Rodrigo De Paul , quien recibió rodeado por cuatro rivales y logró salir de la presión para habilitar a Facundo Mura . El ex Estudiantes combinó con Suárez y el uruguayo encontró a Messi para el 1-0.

El encuentro había comenzado parejo y con pocas situaciones claras. Cruz Azul tuvo su primer acercamiento a los cinco minutos, cuando José Paradela probó y su remate terminó desviado en un defensor. Inter Miami respondió con contundencia y, después del gol de Messi, estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso: Leo asistió a Suárez, pero su definición superó a Kevin Mier y un defensor logró despejar la pelota sobre la línea.

Sobre el cierre de la primera etapa, el conjunto mexicano volvió a amenazar el arco defendido por Dayne St. Clair , quien respondió con una gran intervención ante un disparo de Agustín Palavecino .

Messi volvió a ser determinante en el segundo tiempo

En el complemento, Inter Miami comenzó a encontrar más espacios y Messi tuvo otra oportunidad a los 55 minutos. El capitán argentino protagonizó una corrida y definió ante Mier, pero la acción fue anulada correctamente por posición adelantada.

Cruz Azul intentó reaccionar con los ingresos de Alan Mozo y Gabriel Fernández. La apuesta estuvo cerca de darle resultado: a los 66 minutos, Mozo envió un centro que encontró la cabeza del delantero uruguayo, pero el remate terminó impactando en el palo derecho de St. Clair.

Después de esa jugada, el conjunto mexicano perdió intensidad y las Garzas comenzaron a controlar el trámite. A los 80 minutos apareció nuevamente Messi para cerrar la final: ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y encontró a Casemiro, quien ganó de cabeza y cruzó su remate para establecer el 2-0 definitivo.

Así, el equipo de Cristian “Kily” González celebró un nuevo título en una temporada que también tiene a Messi como protagonista absoluto.

El título 48 de una carrera histórica

Con esta nueva consagración, Messi llegó a los 48 títulos y volvió a ampliar la diferencia respecto de los principales futbolistas que lo siguen en la lista histórica. Su palmarés incluye 35 trofeos con Barcelona, cuatro con PSG, siete con la Selección argentina y uno con Inter Miami en esta nueva etapa, además de los títulos obtenidos con el conjunto estadounidense que completan su actual registro.

Con Barcelona conquistó 10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Con la Selección mayor ganó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima ante Italia. A eso se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En PSG consiguió tres títulos, entre ellos dos Ligue 1 y un Trophée des Champions.

El adión de Messi a la Selección argentina

El título con Inter Miami llega en la previa de otro momento especial para Messi. El delantero aparece entre los convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, en la que la Selección argentina tendrá como principal atractivo su partido ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental.

Antes de ese compromiso, Messi tendrá dos partidos con Inter Miami por la MLS: el 20 de septiembre ante San Diego y el 27 frente a Columbus Crew, ambos desde las 20.

Para el Kily González, el debut al frente de Inter Miami no pudo comenzar mejor. El rosarino reemplazó a Guillermo Hoyos y se convirtió en el cuarto entrenador argentino que dirige a Messi en el club de Florida, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y Hoyos.