Furor por la despedida de Messi: ofrecen viajes desde San Juan por $590.000 y ya se agotó la primera tanda

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país comenzó a generar furor entre los sanjuaninos . Una agencia local lanzó un paquete de $590.000 por persona para viajar al partido del próximo 6 de octubre en el estadio Monumental y la respuesta fue inmediata: la primera tanda de lugares ya está agotada .

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La propuesta pertenece a Vicentela Viajes y Turismo y contempla la salida desde San Juan el 5 de octubre , un día antes del encuentro entre Argentina y Benín. El viaje tiene una duración de dos días y una noche y fue promocionado con una reserva inicial de $150.000 por pasajero.

La publicación despertó rápidamente el interés de los hinchas y acumuló numerosas consultas en las redes sociales de la empresa. Finalmente, la propia agencia confirmó que los cupos correspondientes a la primera tanda se vendieron por completo y adelantó que próximamente abrirán nuevos lugares.

El paquete tiene un valor de $590.000 por persona e incluye transporte de ida y vuelta desde San Juan, entrada al partido , una noche de hotel con desayuno, traslado al estadio Monumental, servicio a bordo y coordinador durante el viaje.

Para acceder a la primera tanda se solicitó una seña de $150.000 por persona, mientras que el saldo restante podía abonarse hasta un día antes de la salida.

El precio resulta uno de los puntos centrales de la propuesta, ya que no se trata únicamente del traslado hasta Buenos Aires: la entrada para presenciar el partido está contemplada dentro de los $590.000, junto con el alojamiento y los demás servicios.

Primera tanda agotada y preparan nuevos lugares

El interés fue tal que la disponibilidad inicial duró poco. Ante la cantidad de consultas recibidas, Vicentela comunicó públicamente que la primera tanda estaba agotada.

“Gracias a todos por sus consultas, primera tanda agotada, próximamente anunciamos segunda tanda”, indicó la empresa en los comentarios de su publicación en Instagram.

Por el momento, la agencia no precisó cuándo abrirá la segunda tanda, cuántos lugares tendrá ni si conservará el valor de $590.000 de la primera propuesta. Esos detalles serán informados próximamente.

La velocidad con la que se ocuparon los primeros cupos anticipa el movimiento que puede generar en San Juan el partido del 6 de octubre, con hinchas dispuestos a viajar más de mil kilómetros para estar presentes en el Monumental y acompañar a Messi en una cita cargada de expectativa.