Tensión en el empate del Inter Miami: Messi tuvo un fuerte cruce con Junior Alonso

El empate entre Inter Miami y Atlanta United terminó con un momento de tensión que tuvo como protagonistas a Lionel Messi y al defensor paraguayo Junior Alonso .

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El partido finalizó 2-2 en el Nu Stadium, pero cuando los jugadores ya se preparaban para retirarse del campo de juego se produjo un fuerte intercambio entre el capitán del conjunto de Miami y el futbolista visitante. La situación obligó a que otros jugadores intervinieran para evitar que la discusión pasara a mayores.

El origen del cruce habría estado en una jugada ocurrida minutos antes. En el tramo final del encuentro, Junior Alonso protagonizó una importante salvada defensiva ante una llegada de Inter Miami y, tras la acción, realizó un festejo efusivo frente a Messi . Ese gesto no pasó inadvertido y quedó como uno de los antecedentes del cara a cara posterior.

Una vez finalizado el encuentro, Alonso se acercó al argentino y comenzó el intercambio verbal. Messi respondió y rápidamente se generó un momento de tensión. Rodrigo De Paul y Casemiro , entre otros futbolistas, se aproximaron para intentar separar a los protagonistas antes de que ambos equipos se dirigieran hacia los vestuarios.

Messi lo va a buscar a Junior Alonso por fantasma y al único que termina saludando es a Almirón https://t.co/vEvmLVbmGI pic.twitter.com/CohoFrjNg9

Más allá del episodio, Messi tuvo una participación importante en el partido. El argentino fue quien ejecutó el córner que terminó en el 1-0 de Casemiro, en una jugada que significó su undécima asistencia de la temporada regular.

Atlanta reaccionó rápidamente y llegó al empate a través de Miguel Almirón, pero Inter Miami volvió a ponerse arriba antes del descanso gracias a Luis Suárez.

En el segundo tiempo, el conjunto local tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia. Incluso, Messi estuvo muy cerca de convertir sobre el cierre: tuvo una doble ocasión en tiempo agregado y protagonizó dos intentos de gol olímpico que terminaron siendo despejados por el arquero Lucas Hoyos, uno de ellos con un remate que pegó en el palo.

Sin embargo, Atlanta encontró el empate a los 87 minutos, cuando Breel Embolo convirtió un penal y estableció el 2-2 definitivo.

El partido tuvo además un condimento especial para Messi: fue su primer encuentro con Inter Miami después de anunciar su retiro de la Selección Argentina. En la previa, el rosarino se reencontró con Gerardo “Tata” Martino, quien actualmente dirige a Atlanta United y fue su entrenador tanto en Barcelona como en la Selección.