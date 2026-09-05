Con hat-trick de Luchi Riveros, Alianza goleó a domicilio y saca ventaja en lo más alto del Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División arrancó con todo. Con el triunfo de Trinidad ante Unión el viernes por la noche, el sábado tuvo continuidad con cinco encuentros donde lo más destacado fue el triunfo de visitante del líder Atlético Alianza y el empate de local de Minero.

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En Zonda, Atlético Alianza se impuso con autoridad tras derrotar 4 a 1 a Sarmiento. La gran figura de la cancha fue Luciano Riveros, autor de un triplete para el conjunto de Santa Lucía, mientras que Nicolás Silka completó la faena goleadora. Descontó Díaz para el dueño de casa.

Por su parte , López Peláez logró hacerse fuerte en su recinto y superó por 2 a 0 a Atenas . Los tantos fueron de Páez y Ramírez.

En los encuentros restantes predominó la paridad. Colón Junior y San Lorenzo de Ullum igualaron 1 a 1 con festejos de José Campos para el Merengue y Gabriel Gil para la visita.

En el Oeste, Marquesado y Juventud Zondina entregaron un partidazo y terminaron 2 a 2 , anotando Vega y Olivera para el Tricolor, y Peralta junto a Carbajal para los de Zonda.

Finalmente, Minero y Sportivo Peñarol firmaron tablas con un vibrante 2 a 2. Torres y Moral anotaron para el local, mientras que Arce y Pastén convirtieron para el Bohemio de Chimbas.

La fecha continuará este domingo con los encuentros entre Defensores de Argentinos-9 de Juli y Villa Ibáñez-Rivadavia. La fecha se completará el miércoles cuando Carpintería reciba a Desamparados desde las 16.30 horas.

Las posiciones siguen siendo lideradas por Alianza con 31 puntos, Desamparados tiene 26 con un encuentro menos, Minero 23, Rivadavia 21, Trinidad 20, Marquesado 19, entre las principales posiciones.