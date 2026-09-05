El Chino Maidana noqueó a un influencer en una sesión de sparring tras recibir un inesperado golpe: "Me tiraba fuerte el pendejo"

Marcos “Chino” Maidana volvió a ser protagonista de una escena vinculada al boxeo, aunque esta vez lejos de una pelea profesional. El ex campeón mundial participó de un sparring durante una transmisión en vivo y terminó derribando al streamer estadounidense Oblivion después de recibir varios golpes que, según explicó, fueron demasiado fuertes para una práctica de entrenamiento.

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El episodio ocurrió durante una sesión de sparring en la que también participaron Bobby Green y Arnold Barboza Jr., quien estuvo a cargo de organizar el encuentro. Todo se desarrollaba en un contexto pensado para generar contenido hasta que la intensidad de los golpes hizo que Maidana reaccionara.

Según se pudo ver en la transmisión, Oblivion conectó varios golpes sobre la cabeza del argentino, quien inmediatamente respondió con una contundente derecha por encima del hombro. El impacto hizo que el streamer terminara tendido sobre la lona.

Una vez que Oblivion consiguió levantarse, Maidana se acercó y lo abrazó, dando por terminado el momento de tensión. Más tarde, el argentino explicó que hacía años que no realizaba sparring y que la práctica debía ser mucho más controlada.

Lo del Chino Maidana no tiene ningún tipo de sentido. ➢ Comenzó peleando sin casco, mientras Oblivion iba completamente cubierto. ➢ Peleó con camisa y pantalón de vestir. ➢ Tiene 43 años y no está en su prime físico. ➢ Le metieron una bomba que hubiese dormido a varios. ➢…

“Estoy cansado. Le tiré unos golpecitos. Para mí se tiró. Me hizo doler la cabeza, boludo. Los sparring son para jugar, pero yo no hago hace años. Es para aprender. Este me empezó a pegar fuerte”, contó Maidana.

El propio Oblivion reconoció después el impacto que había recibido y destacó la potencia del argentino. “Tiene que ser campeón mundial por alguna razón, ¿no?”, comentó, antes de admitir que tenía dolor de cabeza.

“Ese derechazo por encima que me conectó, entiendo por qué noqueó a Adrian Broner”, agregó el streamer estadounidense.

El antecedente de Oblivion con Ryan García

Oblivion, cuyo nombre real es Christian, es un creador de contenido estadounidense conocido por sus transmisiones en Kick y por sus videos en redes sociales. A comienzos de 2026 ya había protagonizado una situación similar durante una transmisión, cuando Ryan García lo derribó durante un encuentro en vivo.

Ahora, el episodio con Maidana volvió a dejarlo en el centro de la escena y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Maidana volvió a compartir ring con Adrien Broner

La aparición del Chino junto a Oblivion se produjo pocos días después de otra transmisión que tuvo como protagonista al argentino y a Adrien Broner, su histórico rival.

Maidana y Broner se reencontraron más de una década después de su recordado combate de 2013. Durante la emisión realizaron distintas actividades y hasta protagonizaron una comunicación en vivo con Floyd Mayweather, otro de los grandes nombres de la carrera del argentino.

En ese momento, Maidana volvió a hacer referencia a la histórica revancha contra Mayweather de 2014 y, entre risas, le lanzó al estadounidense: “Tengo tu diente, Floyd”.

La frase recordó uno de los episodios más curiosos de aquella pelea en Las Vegas. Maidana conectó una derecha en el tercer asalto y las imágenes parecieron mostrar una pieza dental saliendo de la boca de Mayweather. El estadounidense negó haber perdido un diente, mientras que el argentino sostuvo durante años que conservaba la pieza.

La pelea que convirtió a Maidana en una figura mundial

La historia entre Maidana y Broner comenzó el 14 de diciembre de 2013, en el Alamodome de San Antonio, Texas. El estadounidense llegaba invicto y era considerado favorito, pero el argentino sorprendió desde el comienzo.

Maidana derribó a Broner en el segundo y octavo asalto y finalmente se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 115-110, 117-109 y 116-109.

Aquella victoria significó la primera derrota profesional de Broner y representó uno de los triunfos más importantes de la carrera del Chino, que poco después tendría la oportunidad de enfrentar a Mayweather.