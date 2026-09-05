Boca y Gimnasia de Mendoza empataron 2-2 en un partidazo con goles, polémica y final agónico

Gimnasia y Boca protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la fecha en Mendoza. Hubo goles, chances de sobra, palos, polémica y un final agónico: el Xeneize estuvo dos veces en ventaja, pero el Lobo no bajó los brazos y encontró el 2-2 definitivo en el tercer minuto de descuento.

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El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena golpeó primero con Alan Velasco y volvió a ponerse arriba antes del descanso gracias a Kevin Zenón. En el medio, Ignacio Sabatini había conseguido la igualdad para los mendocinos. Y cuando parecía que Boca se llevaba los tres puntos, Esteban Fernández aprovechó un error defensivo y selló el reparto de puntos. El árbitro fue Darío Herrera.

El partido comenzó con Gimnasia decidido a tomar la iniciativa. Apenas se había cumplido un minuto cuando Cingolani envió un centro que encontró a Lencioni entrando a la carrera. El remate fue bien desviado por Montero y, para fortuna del arquero visitante, la pelota terminó estrellándose contra el poste.

Boca respondió inmediatamente y fue letal. Alan Velasco encontró una pelota dentro del área después de una disputa protagonizada por Belmonte y sacó un remate espectacular que se metió en uno de los ángulos, dejando sin chances a Rigamonti.

Pero el Xeneize casi no tuvo tiempo para festejar. Gimnasia aprovechó otra pelota suelta en ataque y Sabatini recibió, giró ante Pellegrino y definió para establecer el 1-1.

El encuentro mantuvo el ritmo y las ocasiones se sucedieron de un arco al otro. Boca volvió a encontrar espacios sobre el cierre de la primera mitad y llegó nuevamente al gol después de una gran acción de Velasco, quien metió un taco para habilitar a Gorosito. El lateral derecho envió un buscapié que Kevin Zenón conectó para poner el 2-1.

Antes del descanso, el conjunto visitante estuvo muy cerca de aumentar la diferencia. Velasco recibió un pase de Flores y sacó un remate que terminó golpeando el palo.

En el complemento, Gimnasia adelantó sus líneas y comenzó a jugar cada vez más cerca del arco de Boca. Sin alcanzar la claridad de la primera parte, el equipo mendocino empujó al Xeneize contra su área y empezó a acumular aproximaciones.

A puro empuje llegó lo que parecía ser el empate de Sabatini, quien convirtió luego de una pelota parada desde un costado. Sin embargo, la alegría duró poco: el VAR, a cargo de Silvio Trucco, intervino y tras revisar la acción determinó una posición adelantada milimétrica. El tanto fue anulado.

Boca tuvo algunas posibilidades para liquidar el encuentro de contragolpe, pero no consiguió aprovecharlas. Con el correr de los minutos, Arruabarrena decidió priorizar la defensa y movió el banco para ganar presencia física. Los ingresos de Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo le permitieron conformar una línea de cinco para resistir el tramo final.

Parecía que la estrategia iba a darle resultado, pero Gimnasia siguió insistiendo.

El esfuerzo del Lobo finalmente tuvo recompensa en el minuto 93. Un rechazo corto de Jagger Herrera dejó la pelota a disposición de Esteban Fernández, quien no perdonó y definió para establecer el 2-2 definitivo.

Ya no hubo tiempo para más. Gimnasia rescató un punto que parecía perdido y Boca dejó escapar una victoria que tenía prácticamente asegurada.

Con la igualdad, Gimnasia no pudo meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, aunque se mantiene en lo más alto de la Zona A. Instituto y Defensa tendrán la posibilidad de superarlo, mientras que Vélez podría alcanzarlo dependiendo de sus respectivos resultados.

Boca, por su parte, dejó pasar dos puntos importantes y quedó a cuatro unidades de los líderes de la tabla Anual, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. De todos modos, el empate le permite mantenerse dentro de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura, aunque podría caer hasta el octavo lugar cuando termine de completarse la fecha.