    • 5 de septiembre de 2026 - 16:53

    Vélez reclamó ante la AFA la eliminación de Boca en la Copa Argentina por una supuesta alineación indebida

    Vélez Sarsfield emitió un comunicado en el que pidió su clasificación. Alega que el Xeneize superó el límite de jugadores extranjeros en la planilla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vélez le envió el reclamo oficial a la AFA por el partido ante Boca que quedó en el centro de la polémica por un detalle administrativo. El club de Liniers sostiene que el Xeneize incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido por Copa Argentina, superando el límite reglamentario.

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    “Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina”, expresó el Fortín en un comunicado oficial.

    Además, expresó que “defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes”, ya que entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

    “La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla”, sentenció el Fortín en relación a la raíz del reclamo presentado ante las autoridades.

    Qué dice el reglamento sobre el cupo de extranjeros

    El reglamento de la Primera División establece que los clubes pueden tener hasta seis extranjeros registrados, pero solo cinco están habilitados para firmar la planilla de cada partido. Esta limitación surge del acuerdo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados.

    El punto de conflicto radica en la interpretación de la norma: mientras que Vélez argumenta que la sola inclusión de seis extranjeros en la planilla constituye una infracción, en Boca aseguran que la sanción solo corresponde si más de cinco extranjeros participan efectivamente en el partido.

    El comunicado completo de Vélez

    “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

    La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

    No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

    Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

    Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".

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