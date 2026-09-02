Boca Juniors enfrentará a Vélez en Córdoba por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

El Xeneize y el Fortín se miden en un partido que define al próximo rival de Racing en la siguiente etapa del certamen.

Boca Juniors y Vélez Sarsfield se vuelven a encontrar este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de TyC Sports.

El Xeneize llega con un envión luego de cortar una seguidilla de tres empates consecutivos en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Lanús y buscará trasladar ese impulso al certamen nacional.

Del otro lado, Vélez atraviesa una racha de cuatro igualdades consecutivas. Entre esos resultados aparece el reciente 1-1 justamente ante Boca, en un antecedente que le agrega un condimento especial al cruce de esta noche.

El ganador del duelo tendrá un premio importante: enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Las posibles formaciones de Boca y Vélez Boca saldría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.