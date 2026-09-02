    • 2 de septiembre de 2026 - 07:28

    Boca Juniors enfrentará a Vélez en Córdoba por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

    El Xeneize y el Fortín se miden en un partido que define al próximo rival de Racing en la siguiente etapa del certamen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors y Vélez Sarsfield se vuelven a encontrar este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de TyC Sports.

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    El Xeneize llega con un envión luego de cortar una seguidilla de tres empates consecutivos en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Lanús y buscará trasladar ese impulso al certamen nacional.

    Del otro lado, Vélez atraviesa una racha de cuatro igualdades consecutivas. Entre esos resultados aparece el reciente 1-1 justamente ante Boca, en un antecedente que le agrega un condimento especial al cruce de esta noche.

    El ganador del duelo tendrá un premio importante: enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

    Las posibles formaciones de Boca y Vélez

    Boca saldría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.

    Vélez, en tanto, formaría con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dylan Godoy.

    Boca vs. Vélez: hora y TV

    El partido comenzará a las 21.15, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se podrá seguir en vivo por TyC Sports.

    Hora: 21.15

    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

    Árbitro: Sebastián Zunino

    TV: TyC Sports

    Próximo rival del ganador: Racing Club

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