    • 1 de septiembre de 2026 - 18:28

    La temporada de Pista entró en un momento de gran incertidumbre

    El velódromo Chancay no estará disponible en los dos próximos fines de semana y se cortaría el calendario.

    Interrogantes. El ciclismo de Pista de la FCS podría cortar su calendario porque el Velódromo Chancay no estará disponible.

    Interrogantes. El ciclismo de Pista de la FCS podría cortar su calendario porque el Velódromo Chancay no estará disponible.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Todo venía encarrilado. Era fecha tras fecha, acomodando en días feriados, corriendo viernes por la tarde pero para la séptima fecha del Calendario de Pista del ciclismo de la Federación Sanjuanina todo es incertidumbre y peligra seriamente esa continuidad que todos querían.

    Leé además

    la provincia sera sede de los juegos nacionales para adultos mayores 2026 y recibira a casi 1.400 atletas

    La provincia será sede de los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026 y recibirá a casi 1.400 atletas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Adam Bareiro se operó de su lesión en la espalda y no podrá estar presente en Boca en lo que resta de 2026.

    Adam Bareiro fue operado de una hernia discal y no jugará en Boca hasta 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este próximo domingo 6, el Club Payaso Valdez tenía la organización de la séptima carrera del invierno pero desde la Secretaría de Deportes se informó a las autoridades de la FCS que el Velódromo no estará disponible por la realización de un certamen de patinaje artístico de caracter nacional. Con ese panorama, este miércoles en la reunión del consejo directivo del ciclismo se terminará de confirmar la suspensión de la fecha.

    Pero el otro fin de semana, el domingo 13, también podrían surgir modificaciones. La idea es no suspender y puede que la fecha de Pista sea trasladada a otro escenario que podría ser el Velódromo de Rawson, aunque eso está en plena etapa de analisis.

    En el seno de la Federación Sanjuanina ya comenzaron los movimientos para la renovación de autoridades con el llamado a asamblea. El ciclo de Alejandra Perona ha sido desgastado sistemáticamente por decisiones ajenas y desde el gobierno podrían impulsar un cambio. Los clubes afiliados están en procesos de elecciones para quedar habilitados en una furura asamblea pero podría surgir otra lista desde la oposición, aunque todo está en pañales. Se viene un cierre de año más que movido con varias relaciones rotas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Regreso. Fabián Flaqué será parte de la gran fiesta del automovilismo en El Zonda a fines de septiembre.

    Fabián Flaqué volverá a correr en el autódromo El Zonda con el Top Race

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pipo Gorosito.

    Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Leo Messi.

    "Leo, te habla el escudo de la Selección", la particular despedida de la AFA a Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    copa pais: la liga sanjuanina define gran parte de su clasificacion ante la liga iglesiana

    Copa País: La Liga Sanjuanina define gran parte de su clasificación ante la Liga Iglesiana

    Por Ariel Poblete