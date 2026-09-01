La temporada de Pista entró en un momento de gran incertidumbre

El velódromo Chancay no estará disponible en los dos próximos fines de semana y se cortaría el calendario.

Interrogantes. El ciclismo de Pista de la FCS podría cortar su calendario porque el Velódromo Chancay no estará disponible.

Todo venía encarrilado. Era fecha tras fecha, acomodando en días feriados, corriendo viernes por la tarde pero para la séptima fecha del Calendario de Pista del ciclismo de la Federación Sanjuanina todo es incertidumbre y peligra seriamente esa continuidad que todos querían.

Este próximo domingo 6, el Club Payaso Valdez tenía la organización de la séptima carrera del invierno pero desde la Secretaría de Deportes se informó a las autoridades de la FCS que el Velódromo no estará disponible por la realización de un certamen de patinaje artístico de caracter nacional. Con ese panorama, este miércoles en la reunión del consejo directivo del ciclismo se terminará de confirmar la suspensión de la fecha.

Pero el otro fin de semana, el domingo 13, también podrían surgir modificaciones. La idea es no suspender y puede que la fecha de Pista sea trasladada a otro escenario que podría ser el Velódromo de Rawson, aunque eso está en plena etapa de analisis.