La provincia será sede de los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026 y recibirá a casi 1.400 atletas

San Juan se prepara para recibir una de las citas deportivas y sociales más importantes del calendario federal: los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026. El certamen se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre y convoca a delegaciones de todo el país, consolidando a la provincia como un epicentro de integración, deporte y turismo.

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El evento reunirá a 1.392 participantes provenientes de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una representación estimada de 58 personas por cada jurisdicción. La confirmación oficial de la sede había sido anunciada previamente por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y ratificada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, en el marco de la 173 Asamblea del Consejo Federal de Turismo. La organización cuenta con el respaldo total del Gobierno provincial a través de la cartera turística y la Secretaría de Deporte.

Más allá de la competencia atlética, la iniciativa apunta a promover la actividad física, la participación social y el bienestar de las personas mayores, generando al mismo tiempo un fuerte impacto dinamizador sobre la economía local, la hotelería y la gastronomía sanjuanina durante la semana de desarrollo del encuentro.

La agenda contempla un total de 11 disciplinas deportivas con categorías femeninas, masculinas y mixtas, diseñadas para fomentar la recreación y la camaradería:

Disciplinas: Tejo, sapo, tenis de mesa, orientación, newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades, ajedrez, truco y natación.

Para albergar semejante caudal de atletas, la competencia se distribuirá en destacados puntos de infraestructura provincial:

Velódromo Vicente Chancay: Concentrará ajedrez, truco, tenis de mesa, sapo y tejo.

Estadio UPCN: Será la sede exclusiva de los encuentros de newcom.

Club Banco Hispano: Albergará el circuito de habilidades, tenis y pádel.

Parque de Mayo: Recibirá la disciplina de orientación.

El Almendro: Funcionará como escenario para las competencias de natación.

Apertura oficial y agenda

El puntapié inicial de la competencia tendrá lugar el 28 de septiembre a partir de las 20:00 horas, momento en el que se llevará a cabo el tradicional acto de apertura en el Estadio Aldo Cantoni.

De esta manera, durante cinco jornadas, San Juan se convertirá en el punto de encuentro federal por excelencia, combinando la pasión por el deporte, la socialización y el protagonismo de los adultos mayores de todo el territorio argentino.