¿Boca pierde en el escritorio? Vélez reclamaría los puntos del partido por Copa Argentina

La clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina , tras eliminar a Vélez Sarsfield por penales, podría tener un nuevo capítulo fuera de la cancha. El club de Liniers analiza presentar un reclamo ante la AFA por una presunta infracción reglamentaria relacionada con el cupo de jugadores extranjeros.

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Copa Argentina: Boca Juniors le ganó a Vélez por penales con el arquero Álvaro Montero como héroe

La controversia surgió después del encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando se advirtió que Boca había incluido en la planilla oficial a seis futbolistas extranjeros : Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

De esos seis jugadores, cinco participaron del partido , mientras que Romero permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego.

El reglamento de Primera División establece que los clubes pueden contar con hasta seis futbolistas extranjeros registrados, aunque fija en cinco el límite de jugadores extranjeros habilitados para firmar la planilla de un partido .

Precisamente, ese punto es el que genera la discusión entre ambos clubes. Desde Vélez sostienen que la infracción se habría producido con la sola inclusión de seis extranjeros en la nómina oficial, mientras que en Boca entienden que el límite debe analizarse en función de los futbolistas que efectivamente participaron del encuentro.

En el partido disputado en Córdoba, cinco de los seis jugadores mencionados tuvieron participación en cancha. Por ese motivo, la discusión podría centrarse en la interpretación de la normativa y en si la inclusión de un sexto extranjero que no ingresó constituye una infracción suficiente para modificar el resultado.

El caso de Sebastián Villa

Uno de los puntos que también genera dudas es la situación de Sebastián Villa. El colombiano había contado con una residencia en Argentina que le permitía no ocupar cupo de extranjero, pero esa documentación se encuentra vencida y el futbolista inició el trámite para renovarla.

Vélez sostiene que, al no encontrarse vigente la residencia, Villa debía ser contabilizado como extranjero. Boca, en cambio, mantiene otra interpretación respecto de la situación del jugador y considera que reúne las condiciones para quedar exceptuado.

El artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA contempla sanciones para casos de alineación indebida de futbolistas que no se encuentren habilitados, aunque el punto en discusión pasa por determinar qué debe entenderse por “participar” de un partido: si alcanza con figurar en la planilla o si resulta necesario ingresar al campo de juego.

Qué podría pedir Vélez

El reclamo que analiza Vélez podría apuntar a obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, desplazando a Boca de la competencia. En ese escenario, el ganador debería enfrentar a Racing en la próxima instancia.

El plazo para presentar la protesta vence el lunes posterior al partido, por lo que el club de Liniers deberá definir en las próximas horas si formaliza su presentación ante la AFA.

Mientras tanto, Boca espera la resolución del caso y sostiene que su clasificación se consiguió dentro de la cancha, después de imponerse en la definición por penales.