Vélez y Riestra empataron 1-1 en un partido marcado por la polémica decisión del VAR sobre el final.

Vélez y Deportivo Riestra empataron 1-1 este sábado en el estadio Guillermo Laza , por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido que terminó completamente atravesado por la polémica. El Fortín había conseguido el 2-1 a cinco minutos del final, pero Nazareno Arasa anuló el gol de Manuel Lanzini después de revisar una acción previa en el VAR .

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Con la igualdad, el equipo de Guillermo Barros Schelotto llegó a 13 puntos y alcanzó provisoriamente a Instituto en lo más alto de la Zona A , además de conservar su invicto en el campeonato. Riestra, en tanto, sumó una unidad como local.

El encuentro tuvo un primer tiempo cerrado y con pocas situaciones claras. Riestra estuvo cerca de abrirlo con un remate de Braian Sánchez que terminó en el palo, mientras Vélez tuvo mayor posesión y buscó asumir el protagonismo con la pelota.

El marcador se abrió a los 8 minutos del segundo tiempo , cuando Tomás González convirtió el 1-0 para Deportivo Riestra .

El gol desató inmediatamente las protestas del banco de Vélez. Guillermo Barros Schelotto reclamó una supuesta posición adelantada en la acción y terminó expulsado por Arasa , por lo que debió seguir el resto del encuentro fuera del campo de juego.

Pese al golpe, Vélez no dejó de buscar. El Fortín mantuvo la iniciativa y encontró su premio a los 30 minutos del complemento: Matías Pellegrini remató desde afuera, la pelota sufrió un desvío en Facundo Miño y terminó descolocando a Ignacio Arce para establecer el 1-1.

El empate cambió definitivamente el trámite. Vélez fue por más y terminó el partido con mayor posesión, más remates y cinco disparos detenidos por el arquero de Riestra.

El gol de Lanzini, el llamado del VAR y la gran polémica

A los 85 minutos, llegó la jugada que terminó concentrando todas las miradas.

Manuel Lanzini recibió la pelota y sacó un remate que, después de un desvío, terminó dentro del arco. El árbitro convalidó inicialmente el tanto y Vélez celebró lo que parecía ser el 2-1 y una remontada completa en el Bajo Flores.

La celebración, sin embargo, duró poco.

Desde el VAR, a cargo de Diego Ceballos, llamaron a Arasa para revisar una acción anterior al remate. La jugada analizada fue un salto en el que Dilan Godoy tuvo un contacto con Nicolás Paz, defensor de Riestra. Después de observar las imágenes en el monitor, el árbitro interpretó que había existido infracción, cobró falta para el local y anuló el gol del triunfo de Vélez.

La decisión generó un fuerte reclamo del Fortín debido a que el contacto señalado en la repetición fue discutido.

El video del gol que el VAR le anuló a Vélez

EL GOL ANULADO A VÉLEZ ANTE DEPORTIVO RIESTRA POR SUPUESTA FALTA.



Nazareno Arasa fue LLAMADO POR EL VAR y decidió QUE ESTO FUE INFRACCIÓN. pic.twitter.com/JFRUCcHH2R — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 29, 2026

Lanzini había marcado el 2-1 de Vélez, pero Arasa fue llamado por el VAR y anuló el tanto por una falta previa de Godoy sobre Paz.

El encuentro finalmente terminó 1-1, aunque el resultado quedó en segundo plano frente a una resolución arbitral que desató la bronca de Vélez y dejó abierta la discusión sobre si la intervención del VAR estaba justificada.

La palabra de Guillermo después de un partido caliente

Barros Schelotto volvió a quedar en el centro de la escena después de un encuentro cargado de tensión. Primero fue expulsado por sus reclamos tras el gol de Riestra y, una vez terminado el partido, se refirió a lo ocurrido y al desempeño de su equipo.

ENOJO TOTAL DE GUILLERMO



️ "Me da MUCHA TRISTEZA que el partido no se haya resuelto en la cancha. Arasa y Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no está puntero, merecimos ganar. El hincha merece que Arasa y Ceballos no dirijan más a Vélez ni en campo ni en VAR",… pic.twitter.com/93s4J2kkPE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026

Guillermo Barros Schelotto habló después del empate de Vélez frente a Riestra y de un partido marcado por las decisiones arbitrales.

Más allá de la polémica, Vélez consiguió sostener su buen comienzo de campeonato. El Fortín continúa invicto después de siete fechas y llegó a 13 unidades, con tres victorias y cuatro empates, mientras sigue peleando en la parte alta de la Zona A.

Ahora deberá cambiar rápidamente el foco: el próximo miércoles tendrá otro desafío importante cuando enfrente a Boca desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final de la Copa Argentina.