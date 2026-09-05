Ciclismo Pista: Pausa de dos semanas apuntando al final de la temporada

Pausa. El Ciclismo Pista de San Juan no tendrá acción por dos semanas pero se garantizó el calendario completo desde gobierno y la FCS.

El objetivo de darle continuidad a la Temporada de Pista en el ciclismo de San Juan fue prioridad para las autoridades de la Federación Ciclista Sanjuanina. Mirando al fracaso que fue la temporada 2025, este invierno se programaron 11 fechas de Ciclismo Pista y todo venía encaminado pero con el comienzo de septiembre, se estancó al ritmo.

En consenso con Deportes de la provincia y ante la realización del Campeonato Absoluto de Patinaje Artístico en el Velódromo de Pocito, la FCS se vio obligada a postergar la prueba de este domingo 6, mientras que es un hecho que también la del 13 está ya caída. Iban hasta ahora seis fechas con continuidad y eso, para el pelotón de ciclistas era excepcional pero ahora se frena todo y recién volvería la actividad el viernes 18.

Pero ahí empieza el problema porque el domingo 20 ya tiene dispuesta programación el Pedal Club OIimpia y para el domingo 27 se anota ya el Club Del Bono. Quedaron pendientes las fechas de este fin de semana que era del Club Alvear y la del domingo 13 que organizan en conjunto el Ciclista Independiente y la Vecinal Belgrano. Con todo este escenario, se consensuó agregar la fecha del domingo 3 de octubre para darle lugar a todos.

En síntesis, dos fines de semana sin Pista, con la chance que vuelva el viernes 18 con opción que la concrete el Alvear, mientras que la fecha que tenían para el 13, quedó sin espacio en la programación y podría pasar a ser la prueba clausura ya en octubre y con la modalidad de un Criterium en El Pinar, pero esto se pondría a consideración de los clubes.

La presidenta de la Federación, Alejandra Perona explicó el momento de la temporada de Pista tras su acuerdo con las autoridades de Deportes de la provincia: 'El objetivo es la continuidad y los clubes de la Federación se las arreglaron para poder contar con el Velódromo en días feriados o viernes. Demostraron esa gran voluntad de trabajo y Deportes lo reconoció siempre. Ahora, viene un evento nacional muy importante del patinaje y no tendremos pista por dos semanas. Contaríamos con disponibilidad el viernes 18. Hay que ver qué deciden los clubes que tenían estas dos fechas pero el calendario pasará a octubre también cuando se había armado el calendario hasta septiembre. Septiembre está completo y queremos terminar la temporada de la mejor manera'.