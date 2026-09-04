    • 4 de septiembre de 2026 - 22:32

    Carlos Tevez le comunicó a Juan Román Riquelme que quiere su partido de despedida en La Bombonera

    El Apache se retiró en el 2021 y tendrá su merecido homenaje ante el hincha de Boca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo Boca quedó revolucionado luego de que Carlos Tevez se comunicara con Juan Román Riquelme para hacerle un pedido especial: realizar su partido de despedida en la Bombonera.

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    El presidente del Xeneize aceptó de inmediato y el Apache podrá despedirse ante su gente en el estadio que tantas veces lo vio brillar, según pudo saber TN.

    Desde su abrupto retiro profesional a mediados de 2021 poco después de la muerte de su padre, Tevez tenía pendiente realizar su despedida, aunque afirmó que no volvió a jugar al fútbol.

    A partir de ese momento, el Apache centró su carrera como entrenador y puso todas sus energías en ese proyecto. Sin embargo, más de una vez, Riquelme aseguró que esperaba su llamado para que tuviera su merecido homenaje en la Bombonera.

    Luego de este primer contacto, hubo una fecha tentativa: sería el segundo o tercer fin de semana de diciembre. Al mismo tiempo, todo dependerá del avance del equipo de Rodolfo Arruabarrena en sus respectivas competencias.

    Tevez es uno de los grandes referentes de los hinchas de Boca, club donde dejó momentos históricos, goles inolvidables y festejos icónicos. En sus 279 partidos con la camiseta Xeneize convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos.

    También protagonizó una de las imágenes más recordadas de su regreso al club en 2015, cuando la Bombonera se colmó para recibirlo.

    Otro detalle que despierta ilusión entre los hinchas serían lo invitados a la despedida: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista.

    Todos los clubes por los que pasó Carlos Tevez como jugador

    • Boca.
    • Corinthians.
    • West Ham.
    • Manchester United.
    • Manchester City.
    • Juventus.
    • Boca.
    • Shanghai Shenhua.
    • Boca.

    Los títulos de Carlos Tevez en Boca

    • Torneo Apertura 2003.
    • Copa Libertadores 2003.
    • Copa Intercontinental 2003.
    • Copa Sudamericana 2004.
    • Primera División 2015.
    • Copa Argentina 2014/15.
    • Primera División 2016/17.
    • Primera División 2017/18.
    • Supercopa 2018.
    • Primera División 2019/20.
    • Copa de la Liga 2020.

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