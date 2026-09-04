Lionel Messi tendrá su homenaje en San Juan: habrá un minuto de aplausos en todas las canchas de la provincia

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que todos los partidos se detendrán a los 10 minutos del primer tiempo para reconocer la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina.

La trayectoria de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina tendrá un reconocimiento especial en las canchas sanjuaninas. Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos deberán detenerse a los 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en homenaje al capitán argentino.

La medida fue comunicada por la Liga Sanjuanina de Fútbol en cumplimiento del Boletín N.º 6940, correspondiente a las resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva de la AFA el 2 de septiembre de 2026. El homenaje alcanzará a todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, incluyendo Fútbol Once, Futsal y Fútbol Playa.

Durante la pausa, jugadores, cuerpos técnicos y espectadores participarán del minuto de aplausos destinado a reconocer la trayectoria de Messi con la Selección Argentina.