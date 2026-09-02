    • 2 de septiembre de 2026 - 17:09

    Homenaje a Lionel Messi: la AFA decretó un reconocimiento en todas las categorías del fútbol argentino

    La Asociación del Fútbol Argentino dispuso un sentido y unánime homenaje para Lionel Messi que se replicará este fin de semana en todos los estadios del país y en cada una de las categorías del fútbol local, como reconocimiento histórico tras su etapa en la Selección.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la conmoción mundial generada por el anuncio de su retiro definitivo de la Selección Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la realización de un sentido homenaje para Lionel Messi en cada uno de los estadios del país. El reconocimiento se llevará a cabo durante este fin de semana en absolutamente todas las divisionales, tanto masculinas como femeninas.

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    La decisión dirigencial busca retribuir más de dos décadas de legado imborrable con la camiseta celeste y blanca, un ciclo que el capitán coronó alcanzando la gloria eterna con la conquista de la Copa América y la Copa del Mundo.

    Un reconocimiento que abarcará a todo el país

    El tributo oficial consistirá en un minuto de aplausos unánime en el inicio de cada encuentro programado para la fecha, un gesto federal para que los hinchas de cada rincón del territorio nacional puedan expresar su agradecimiento al mejor jugador del planeta.

    De esta manera, el fútbol argentino se pliega de manera institucional a la despedida del rosarino, quien dejó una huella incalculable en la historia grande del deporte nacional y marcó a generaciones enteras de futbolistas que hoy compiten desde la máxima categoría hasta el ascenso y los torneos del interior.

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