El detalle de la lapicera con la que Messi escribió su carta de despedida que sorprendió a todos

El capitán argentino compartió una imagen de su emotiva carta escrita a mano y un particular detalle del bolígrafo no pasó inadvertido entre los fanáticos.

Lionel Messi decidió ponerle punto final a su historia con la Selección Argentina con una carta escrita a mano, pero la imagen que publicó para acompañar el anuncio escondía un detalle que rápidamente se volvió viral: la lapicera dorada que utilizó para escribir el mensaje tiene una figura muy similar al famoso Giratiempo de Hermione Granger, de Harry Potter.

El objeto aparece apoyado sobre las hojas del manuscrito. En la parte superior de la lapicera se distingue una estructura circular con un pequeño reloj de arena en el centro, prácticamente idéntica al elemento conocido como Time-Turner dentro del universo creado por J.K. Rowling. Además, sobre el cuerpo metálico dorado aparece el logo de Harry Potter.

La coincidencia no pasó inadvertida para los fanáticos de la saga, que rápidamente comenzaron a compartir capturas de la publicación de Messi y a señalar el particular detalle. La teoría cobró fuerza por el significado que tiene el Giratiempo en la historia: es un objeto mágico que permite regresar al pasado y viajar en el tiempo.

En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Hermione utiliza un Giratiempo para poder asistir a varias materias que se dictan simultáneamente. El artefacto le permite retroceder algunas horas y volver a vivir momentos ya ocurridos.