El emotivo posteo de Antonella para Messi: "Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado"

Después del anuncio que marcó el final de una era en la Selección argentina, Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi . Su compañera eligió las redes sociales para recorrer parte del camino que compartieron durante tantos años y destacar, más allá de los títulos, la perseverancia que acompañó la carrera del capitán.

“ Qué orgullo verte cerrar esta etapa así ”, comenzó Antonela en la publicación que realizó este lunes, horas después de que Messi comunicara su retiro definitivo de la Albiceleste tras más de dos décadas vistiendo la camiseta argentina.

Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina.

El mensaje rápidamente tomó repercusión por el tono íntimo con el que recordó el recorrido del rosarino. Antonela hizo referencia tanto a las alegrías como a los golpes que atravesó Messi antes de conseguir algunos de los títulos más importantes de su carrera.

“ Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre ”, escribió.

La publicación llegó después de que Messi confirmara este lunes, a los 39 años, el cierre de su ciclo con Argentina. El capitán se despide luego de más de 20 años en la Selección Mayor, con la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024 entre las grandes conquistas de su etapa albiceleste.

El mensaje de Antonela sobre sus hijos

Uno de los pasajes más sentidos estuvo dedicado a Thiago, Mateo y Ciro, quienes acompañaron buena parte de los últimos años de la carrera de su padre y pudieron presenciar sus mayores alegrías con la camiseta argentina.

Antonela destacó especialmente que sus hijos pudieron crecer viendo de cerca el esfuerzo detrás de cada logro: “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final”.

Y agregó otra frase cargada de emoción: “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”.

La rosarina también recordó haber acompañado a Messi en los momentos de frustración y, posteriormente, en la etapa en la que consiguió revertir una historia que durante años estuvo marcada por las finales perdidas con Argentina.

“Después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, expresó.

El cierre resumió el sentimiento de quien estuvo a su lado durante prácticamente todo el recorrido: “Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”.

Finalmente, Antonela dejó una de las frases que más repercusión generó después de la despedida del capitán: “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.