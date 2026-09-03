El video de Lionel Messi con Antonela y sus hijos que se volvió viral tras su retiro de la Selección

A pocos días de anunciar su retiro de la Selección argentina, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de las canchas. El rosarino fue captado junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos durante una práctica de la Academia del Inter Miami.
La escena familiar de Messi que sorprendió a los fanáticos
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y mostraron a Messi compartiendo un momento familiar mientras acompañaba a sus hijos en una actividad vinculada con el fútbol.
El video cobró especial repercusión por el contexto: el futbolista había anunciado recientemente que dejará de vestir la camiseta de la Selección argentina, poniendo punto final a una etapa histórica con la Albiceleste.
En la grabación también aparece Antonela Roccuzzo, junto a Thiago, Mateo y Ciro. La familia se mostró distendida en Miami, en medio de los primeros días de Messi después de comunicar públicamente su decisión.
Un gesto que llamó la atención
Además de la presencia de su familia, hubo un detalle protagonizado por Messi que no pasó inadvertido para quienes estaban en el lugar: el delantero tuvo un gesto con un fanático, una situación que también quedó registrada en las imágenes y ayudó a que el video se viralizara.
Mientras tanto, Messi continúa con su carrera en el Inter Miami. Tras su despedida de la Selección, el rosarino se prepara para volver a jugar con el equipo estadounidense, que tendrá un próximo compromiso ante Atlanta United.
La decisión de Messi generó homenajes en todo el fútbol argentino. La AFA dispuso que los partidos disputados en el país tengan un minuto de aplausos en el minuto 10, en reconocimiento a la trayectoria del histórico número 10.