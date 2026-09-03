    • 3 de septiembre de 2026 - 18:57

    Lionel Messi lanzó un nuevo perfume: cómo es y cuánto cuesta en Argentina

    El futbolista presentó Messi Night Eau de Parfum, una nueva fragancia de su línea personal que ya se vende en mercados internacionales. En Argentina todavía no tiene precio oficial.

    Lionel Messi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futbolista presentó Messi Night Eau de Parfum, una nueva fragancia de su línea personal que ya se vende en mercados internacionales. En Argentina todavía no tiene precio oficial.

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    Lionel Messi volvió a sorprender con uno de sus emprendimientos fuera del fútbol. El rosarino presentó Messi Night Eau de Parfum, una nueva fragancia de su colección MESSI FRAGRANCE que ya comenzó a comercializarse en distintos mercados internacionales.

    Cómo es el nuevo perfume de Messi

    El nuevo lanzamiento está pensado para ocasiones nocturnas y busca transmitir una imagen asociada con la seguridad, la personalidad y la autenticidad. El propio Messi presentó la fragancia a través de sus redes sociales y destacó esos conceptos como parte de la inspiración del producto.

    Messi Night combina diferentes notas aromáticas. Entre las de salida aparecen la cáscara de cítricos, la ciruela negra y la pimienta. En el corazón se destacan el geranio, el lavandín y la vainilla, mientras que las notas de fondo aportan acordes más intensos y amaderados.

    El perfume se presenta con una estética sobria y elegante, en línea con el concepto nocturno de la nueva propuesta de la marca.

    Cuánto cuesta el nuevo perfume de Messi

    La fragancia ya está disponible en perfumerías internacionales, aunque todavía no cuenta con un precio oficial para Argentina.

    Según los valores informados para otros mercados, el producto se comercializa alrededor de los 53 dólares, por lo que, tomando como referencia la cotización local, podría llegar a ubicarse cerca de los 80.000 pesos en Argentina. Sin embargo, ese monto es solamente estimativo y puede variar por impuestos, importación, tipo de cambio y el comercio donde se venda.

    El nuevo negocio de Messi después de su retiro de la Selección

    El lanzamiento se conoció pocos días después de que Messi anunciara su retiro de la Selección argentina, aunque el delantero continúa su carrera profesional en el Inter Miami.

    En paralelo a su actividad deportiva, el futbolista sigue desarrollando su faceta empresarial y ampliando una marca personal que ya tiene presencia en distintos rubros. La línea de perfumes es una de las apuestas que busca consolidar su nombre más allá de las canchas.

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