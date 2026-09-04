    • 4 de septiembre de 2026 - 20:39

    Las Águilas vencieron a Entre Ríos y ajustan detalles para el Mundial de hockey sobre patines

    La Selección Argentina Senior Femenina derrotó 4-1 a un combinado juvenil masculino entrerriano, en el inicio de una serie de amistosos en Paraná.

    Las Águilas disputaron el primer amistoso en Entre Rios. Fotos: Emiliano Schlamelcher - Prensa Selección argentina

    Las Águilas disputaron el primer amistoso en Entre Rios. Fotos: Emiliano Schlamelcher - Prensa Selección argentina

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Senior Femenina de hockey sobre patines comenzó su puesta a punto final para el Mundial que se disputará en Paraguay en octubre. Las Águilas, dirigidas por Darío Giuliani, superaron por 4-1 a un combinado entrerriano juvenil masculino, en el primero de los amistosos previstos en Paraná.

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    El encuentro sirvió como una nueva prueba para el seleccionado argentino, que transita las últimas semanas de preparación antes de afrontar la competencia mundialista.

    Argentina se impuso con dos goles de Adriana Soto, mientras que Valentina Fernández y Julieta Fernández completaron la goleada para Las Águilas.

    El conjunto dirigido por Giuliani continuará con los trabajos y amistosos programados en la capital entrerriana, buscando llegar en las mejores condiciones al Mundial de hockey sobre patines, que tendrá lugar en Paraguay durante el mes de octubre.

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