Las Águilas vencieron a Entre Ríos y ajustan detalles para el Mundial de hockey sobre patines

La Selección Argentina Senior Femenina de hockey sobre patines comenzó su puesta a punto final para el Mundial que se disputará en Paraguay en octubre. Las Águilas, dirigidas por Darío Giuliani, superaron por 4-1 a un combinado entrerriano juvenil masculino, en el primero de los amistosos previstos en Paraná.
El encuentro sirvió como una nueva prueba para el seleccionado argentino, que transita las últimas semanas de preparación antes de afrontar la competencia mundialista.
Argentina se impuso con dos goles de Adriana Soto, mientras que Valentina Fernández y Julieta Fernández completaron la goleada para Las Águilas.
El conjunto dirigido por Giuliani continuará con los trabajos y amistosos programados en la capital entrerriana, buscando llegar en las mejores condiciones al Mundial de hockey sobre patines, que tendrá lugar en Paraguay durante el mes de octubre.