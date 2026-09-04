El clásico rawsino abre la recta final del Clausura de fútbol local: todos los árbitros de la fecha 12

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entra en su etapa decisiva y este viernes comenzará una nueva fecha con un partido que promete emociones. Trinidad y Unión de Villa Krause protagonizarán el clásico rawsino en cancha del León, en un duelo que se jugará con ambas parcialidades.

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Alianza llega a esta jornada como único líder con 28 puntos, seguido muy de cerca por Sportivo Desamparados, que suma 26. Más atrás aparecen Minero, con 22; Rivadavia, con 21; Marquesado y Villa Ibáñez, con 18; y 9 de Julio y Trinidad, ambos con 17, completando por ahora los puestos de clasificación.

La actividad comenzará este viernes desde las 21.30, cuando Trinidad reciba a Unión de Villa Krause en un esperado enfrentamiento que tendrá a las dos hinchadas en las tribunas. El árbitro designado para el encuentro será Rubén Fernández.

El sábado se concentrará la mayor parte de la jornada, con cinco encuentros programados. López Peláez recibirá a Atenas Pocito, con Walter Jorquera como árbitro, mientras que Colón Junior será local frente a San Lorenzo, bajo la conducción de Martín Baigorria.

Además, Marquesado se medirá con Juventud Zondina, c on Sergio González como juez, y Sarmiento recibirá al puntero Alianza, con Rubén Riveros como árbitro principal. En tanto, Minero enfrentará a Peñarol en cancha de Juventud Unida, con Martín Rivero como encargado de impartir justicia.

Estos encuentros se disputarán en los horarios de 14 y 16.30.

El domingo continuará la acción con otros dos partidos. Defensores Argentinos enfrentará a Sportivo 9 de Julio en cancha de Peñarol, con Eduardo Prior como árbitro. Por su parte, Villa Ibáñez recibirá a Rivadavia, con Darío Montaña como juez.

La fecha tendrá su último capítulo recién el miércoles 9, cuando Carpintería sea local ante Sportivo Desamparados. Mauro Gómez será el árbitro del encuentro, que se jugará en cancha de Carpintería, también en los horarios previstos de 14 y 16.30.

Con pocas fechas por delante, cada punto comienza a pesar cada vez más en la pelea por los puestos de clasificación y en la definición de los equipos que llegarán con aspiraciones al tramo final del Clausura.