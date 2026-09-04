    • 4 de septiembre de 2026 - 18:50

    Histórico bronce mundial: la sanjuanina Sofía Ovalles subió al podio en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

    Con apenas 14 años, la nadadora del Club Ausonia logró un hito inigualable para el deporte de la provincia al colgarse la medalla de tercera en la distancia de 5K en Santa Fe.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte sanjuanino escribió este viernes una de las páginas más gloriosas de su historia moderna. La joven nadadora Sofía Ovalles se consagró con una histórica medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, certamen oficializado por la World Aquatics que se desarrolla en el Lago Parque del Sur de la provincia de Santa Fe.

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    Con una actuación consagratoria en la exigente distancia de 5K, la deportista de tan solo 14 años se metió de lleno en la elite internacional, firmando una marca sin precedentes para la natación de la provincia y consolidando el crecimiento de la disciplina en Cuyo.

    Un camino de podio y proyección internacional

    El certamen ecuménico reunió a 273 atletas de entre 14 y 19 años provenientes de 39 países, compitiendo en cinco especialidades diferentes. En ese selecto escenario, la representante del Club Ausonia demostró carácter, templanza y un nivel sobresaliente para pelear metro a metro contra las mejores exponentes juveniles del planeta.

    Este podio mundial corona una temporada consagratoria para Ovalles. A fines de febrero pasado, en la localidad santafesina de Santo Tomé, se había consagrado campeona argentina en los 5K, boleto que le valió la clasificación directa al Mundial. Posteriormente, a mediados de julio, dio el salto internacional al debutar con la camiseta de la Selección Argentina en Brasil, donde se metió en el top ten de la cuarta fecha del circuito de ese país.

    Lo que viene y un orgullo provincial

    La actividad oficial para la joya de la natación sanjuanina no termina aquí. Su participación en el torneo federal continuará este próximo domingo, cuando forme parte del equipo nacional en la prueba de relevos mixtos de 4 por 1500 metros, buscando cerrar su histórica semana con otra gran actuación colectiva.

    El hito alcanzado en territorio santafesino cuenta también con el respaldo del deporte provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompañando el desarrollo de talentos que hoy, de la mano de Sofía Ovalles, llevan a lo más alto la bandera de San Juan y del país.

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