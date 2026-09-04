Mundial Sub 20 Femenino: la Selección Argentina debuta ante el anfitrión Polonia en busca de hacer historia

El combinado nacional femenino pone en marcha su ilusión mundialista este sábado en territorio europeo. El equipo Albiceleste se medirá ante el local desde las 10:00 (hora argentina), con transmisión en vivo para todo el país.

La cuenta regresiva terminó para la Selección Argentina Femenina Sub 20. Con la valija cargada de ilusiones y el plantel ya instalado en suelo europeo desde el pasado martes ultimando detalles, el equipo nacional debutará este sábado en la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Polonia, con fechas fijadas del 5 al 27 de septiembre.

El estreno no será sencillo: enfrente estará el combinado local en el imponente Arena Katowice, en un encuentro correspondiente al Grupo A que comenzará a las 10:00 de nuestro país y contará con la televisación oficial de la TV Pública y DSports.

Un grupo exigente y el camino al sueño mundialista La cita ecuménica reúne a 24 selecciones divididas en seis zonas de cuatro equipos cada una. La Albiceleste integra el Grupo A junto a Polonia, México y Benín.

Para avanzar de fase, el conjunto nacional deberá quedar entre los dos primeros puestos de su zona, o bien asegurarse un lugar entre los cuatro mejores terceros, lo que le permitiría acceder directamente a los octavos de final y dar inicio a los cruces de eliminación directa.

Annika Paz, la joya argentina elegida por la FIFA En la antesala del torneo, el máximo ente del fútbol mundial puso los ojos en la delantera argentina. La FIFA elaboró un selecto ranking con diez futbolistas a seguir de cerca durante la Copa del Mundo, y Annika Paz aparece como una de las grandes figuras a nivel internacional.