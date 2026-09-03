"Sinvergüenza": The Sun apuntó contra Paredes por poner en duda su continuidad en la Selección

Las declaraciones de Leandro Paredes sobre su futuro en la Selección argentina cruzaron el Atlántico y desataron una fuerte reacción en Inglaterra . El diario británico The Sun publicó un duro artículo contra el mediocampista de Boca y lo calificó como “sinvergüenza” luego de que pusiera en duda su continuidad con la Albiceleste.

Leandro Paredes apuntó contra la FIFA por su sanción y cuestionó la diferencia con Gavi

La publicación británica interpretó que la posibilidad de que Paredes deje la Selección está relacionada directamente con la suspensión de diez partidos que recibió por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España . En aquella definición, el argentino quedó involucrado en una pelea posterior al encuentro y posteriormente fue sancionado por la FIFA.

El tono elegido por el tabloide fue especialmente agresivo. Además de utilizar la palabra “shameless” —“sinvergüenza”— , presentó al campeón del mundo como uno de los principales protagonistas de los incidentes que siguieron a la derrota argentina frente a España.

The Sun apuntó con dureza contra Leandro Paredes y vinculó sus dudas sobre la continuidad en la Selección con la sanción que recibió tras la final del Mundial.

La reacción surgió después de las declaraciones que Paredes realizó tras regresar a la actividad con Boca. Consultado por su futuro internacional luego del retiro de Lionel Messi, el volante reconoció que seguir vistiendo la camiseta argentina ya no es una decisión segura .

“ Va a ser difícil que siga por todo, por la suspensión también. Va a ser difícil que todo siga funcionando igual ”, expresó el mediocampista. Además, aclaró que todavía no conversó con Lionel Scaloni y que esa charla será determinante antes de resolver qué hará.

Las dudas no aparecieron por primera vez esta semana. Después de perder la final del Mundial, Paredes ya había reconocido que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y había asegurado: “No sé si estoy para seguir en la Selección argentina”.

A ese desgaste se sumó posteriormente el retiro de Messi, compañero con el que compartió los años más exitosos del ciclo de Scaloni. Paredes admitió que la salida del capitán tuvo un fuerte impacto dentro del grupo y que también influye en su análisis personal.

La sanción que encendió la reacción inglesa

El volante recibió una suspensión de diez encuentros por su participación en los incidentes posteriores a la final mundialista. Según The Sun, también fue castigado económicamente con una multa de 66.000 libras esterlinas.

Posteriormente, la FIFA aceptó un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino para que los amistosos internacionales de categoría A también puedan computarse dentro de la suspensión, lo que permitiría al futbolista descontar parte del castigo antes de los próximos compromisos oficiales.

Ese punto es justamente uno de los argumentos que utilizó el medio inglés para cuestionar al jugador: The Sun presentó la eventual decisión de retirarse internacionalmente como una forma de evitar atravesar la sanción. Sin embargo, Paredes nunca afirmó que ése fuera el único motivo de una posible salida y mencionó también el retiro de Messi, el desgaste después del Mundial y la dificultad de sostener el nivel alcanzado durante los últimos años.

Por ahora, además, no existe una decisión tomada. El futbolista dejó abierta la puerta, pero confirmó que primero hablará con Scaloni.

La publicación de The Sun agregó así un nuevo capítulo a las repercusiones que todavía dejó la caliente final del Mundial. Esta vez, la polémica no ocurrió dentro de una cancha: se trasladó a la prensa británica y puso nuevamente a Paredes en el centro de la escena internacional.