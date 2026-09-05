Fórmula 1: Franco Colapinto largará séptimo en Monza tras una gran clasificación y su compañero Gasly consiguió la pole

Franco Colapinto volvió a dar un paso adelante en la Fórmula 1 y tendrá una posición privilegiada para afrontar el Gran Premio de Italia. El piloto argentino de Alpine completó una gran clasificación en el histórico circuito de Monza, avanzó a la Q3 y, aunque terminó octavo en tiempos, largará séptimo por la penalización de Kimi Antonelli.

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La jornada tuvo además un dato que refleja el potencial de Colapinto en el trazado italiano: el argentino fue dueño del mejor tiempo del primer sector durante toda la clasificación . En su último intento registró 26.779 segundos y volvió a demostrar su velocidad en la parte más rápida del circuito.

El argentino comenzó la clasificación con un muy buen registro. En su primer intento de la Q1 marcó 1:22.662 , tiempo que inicialmente lo dejó tercero y a apenas 50 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Además, con 26.924 segundos, consiguió en ese momento el mejor tiempo del primer sector.

En el segundo intento no consiguió bajar su vuelta y registró 1:22.810, pero su primer tiempo le alcanzó para cerrar la Q1 en cuarta posición . Gasly, en tanto, fue el más rápido de la tanda con 1:22.612.

La Q2 volvió a mostrar a un Colapinto competitivo. El piloto de 23 años marcó 1:22.403 en su primer intento y volvió a quedarse con el récord del primer sector, con 26.779 segundos. Aunque perdió algo de terreno en el último tramo del circuito, se mantuvo dentro de los puestos de clasificación.

En su segundo intento estableció un 1:22.400, suficiente para ubicarse octavo y avanzar a la Q3. Quedó a 117 milésimas de Gabriel Bortoleto, quien terminó siendo el primero de los eliminados, mientras que también superó a las dos Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El argentino se metió entre los diez mejores

La Q3 reunió a los diez pilotos más rápidos de la clasificación. Colapinto salió a pista junto a Gasly, Russell, Piastri, Norris, Verstappen, Antonelli, Lindblad, Leclerc y Hamilton.

En su primera vuelta rápida, el argentino marcó 1:22.735, registro que lo ubicó momentáneamente noveno, a 734 milésimas de Gasly, quien en ese momento era el líder de la sesión.

Pero Colapinto todavía tenía una oportunidad para mejorar y la aprovechó. En el segundo intento consiguió 1:22.220, una mejora de más de medio segundo que le permitió escalar hasta el octavo puesto.

Ese registro finalmente le alcanzó para quedar a 434 milésimas de la pole y, debido a la sanción que pesa sobre Antonelli, largará desde la séptima posición.

Gasly sorprendió y se quedó con la pole

La gran sorpresa de la clasificación fue Pierre Gasly. El francés de Alpine consiguió en su segundo intento una vuelta de 1:21.786 y se quedó con la pole position.

Gasly aventajó por apenas 60 milésimas a George Russell, de Mercedes, quien marcó 1:21.846. El tercer lugar quedó en manos de Oscar Piastri, de McLaren, con 1:21.966.

De esta manera, Alpine tendrá a sus dos autos dentro de los siete primeros lugares de partida. Para Colapinto, en tanto, será una oportunidad inmejorable de buscar puntos importantes en una carrera que tendrá al argentino largando desde una posición de privilegio.

La penalización de Antonelli, quien había terminado séptimo en los tiempos de clasificación, hará que el piloto de Alpine avance un lugar en la grilla y parta séptimo en Monza.