Franco Colapinto en Monza: terminó noveno en la primera práctica con el Alpine renovado

Franco Colapinto arrancó con buenas sensaciones el fin de semana del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 . El argentino finalizó noveno en la primera práctica libre en el circuito de Monza, en una sesión en la que su Alpine mostró un rendimiento competitivo y las Ferrari dominaron con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

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El piloto argentino salió a pista apenas comenzada la sesión y rápidamente comenzó a probar las nuevas configuraciones de su monoplaza. Colapinto utilizó neumáticos medios nuevos y registró inicialmente un tiempo de 1:26.628.

Con el correr de los minutos, el rendimiento del Alpine fue mejorando. Cuando había transcurrido aproximadamente un tercio de la práctica, Colapinto marcó 1:24.028 y se ubicó momentáneamente en el quinto lugar.

Las modificaciones introducidas por Alpine parecen haberle permitido al argentino sostener un buen ritmo durante la sesión. Colapinto ingresó posteriormente a boxes, aunque se mantuvo entre los primeros puestos antes de volver a salir a pista para continuar con las pruebas.

Finalmente, el argentino cerró la primera práctica en el noveno puesto , mientras que su compañero de equipo, el estonio Paul Aron , terminó décimo, apenas por detrás.

El mejor tiempo quedó en manos de Charles Leclerc, quien aprovechó el potencial de la Ferrari en su circuito de casa y marcó 1:23.008. Segundo terminó su compañero Lewis Hamilton, también con Ferrari.

El podio de la sesión lo completó George Russell, con Mercedes, seguido por Liam Lawson, de Red Bull, y Kimi Antonelli, también con Mercedes.

La jornada tuvo además una interrupción por bandera roja luego de que Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac, debiera detener su monoplaza en plena pista.

Para Colapinto, el inicio del Gran Premio de Italia deja una señal positiva: el Alpine renovado respondió bien en la primera toma de contacto con Monza y el argentino consiguió meterse entre los diez mejores. El equipo continuará trabajando durante las próximas sesiones de cara a la clasificación y la carrera.