    • 4 de septiembre de 2026 - 08:43

    Franco Colapinto en Monza: terminó noveno en la primera práctica con el Alpine renovado

    El piloto argentino cerró en el noveno lugar la primera práctica libre del Gran Premio de Italia. Charles Leclerc y Lewis Hamilton hicieron el 1-2 para Ferrari.

    Franco Colapinto con Alpine renovado.

    Franco Colapinto con Alpine renovado.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto arrancó con buenas sensaciones el fin de semana del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El argentino finalizó noveno en la primera práctica libre en el circuito de Monza, en una sesión en la que su Alpine mostró un rendimiento competitivo y las Ferrari dominaron con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

    Leé además

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto seguirá en Alpine: fue confirmado para correr en la Fórmula 1 en 2027
    Franco Colapinto.

    Polémica en la F1: Colapinto ganó una votación, pero el premio terminó en manos de Verstappen

    El piloto argentino salió a pista apenas comenzada la sesión y rápidamente comenzó a probar las nuevas configuraciones de su monoplaza. Colapinto utilizó neumáticos medios nuevos y registró inicialmente un tiempo de 1:26.628.

    Con el correr de los minutos, el rendimiento del Alpine fue mejorando. Cuando había transcurrido aproximadamente un tercio de la práctica, Colapinto marcó 1:24.028 y se ubicó momentáneamente en el quinto lugar.

    Las modificaciones introducidas por Alpine parecen haberle permitido al argentino sostener un buen ritmo durante la sesión. Colapinto ingresó posteriormente a boxes, aunque se mantuvo entre los primeros puestos antes de volver a salir a pista para continuar con las pruebas.

    Colapinto terminó noveno

    Finalmente, el argentino cerró la primera práctica en el noveno puesto, mientras que su compañero de equipo, el estonio Paul Aron, terminó décimo, apenas por detrás.

    El mejor tiempo quedó en manos de Charles Leclerc, quien aprovechó el potencial de la Ferrari en su circuito de casa y marcó 1:23.008. Segundo terminó su compañero Lewis Hamilton, también con Ferrari.

    El podio de la sesión lo completó George Russell, con Mercedes, seguido por Liam Lawson, de Red Bull, y Kimi Antonelli, también con Mercedes.

    La jornada tuvo además una interrupción por bandera roja luego de que Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac, debiera detener su monoplaza en plena pista.

    Para Colapinto, el inicio del Gran Premio de Italia deja una señal positiva: el Alpine renovado respondió bien en la primera toma de contacto con Monza y el argentino consiguió meterse entre los diez mejores. El equipo continuará trabajando durante las próximas sesiones de cara a la clasificación y la carrera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Jullián Álvarez.

    Julián Álvarez vuelve a estar disponible en Atlético de Madrid tras definir su futuro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Duro. Ferrocarril Midland está haciendo una campaña importante en la Primera Nacional.

    San Martín espera por Ferrocarril Midland, un equipo que es sorpresa y no te perdona

    Por Ariel Poblete
    Autoridades. La Liga Jachallera normalizó sus mandatos el pasado 7 de agosto pero ahora en CF de AFA desconoció la nueva directiva.

    Alta tensión entre el Consejo Federal de AFA y la Liga Jachallera de Fútbol

    Por Ariel Poblete
    Goleador. Agustín Torres, uno de los artilleros de la Liga Sanjuanina, festeja uno de sus tantos en el Bicentenario.

    La Liga Sanjuanina goleó a Iglesia y sigue firme en la Copa País

    Por Redacción Diario de Cuyo