    • 3 de septiembre de 2026 - 18:20

    La Liga Sanjuanina goleó a Iglesia y sigue firme en la Copa País

    El combinado sanjuanino venció 7-1 a la Selección Iglesiana en el Estadio San Juan del Bicentenario y continúa con puntaje ideal en la Zona San Juan.

    Goleador. Agustín Torres, uno de los artilleros de la Liga Sanjuanina, festeja uno de sus tantos en el Bicentenario.

    Goleador. Agustín Torres, uno de los artilleros de la Liga Sanjuanina, festeja uno de sus tantos en el Bicentenario.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Sanjuanina consiguió una contundente victoria por 7-1 ante la Selección Iglesiana, por una nueva jornada de la Copa País disputada en el Estadio San Juan del Bicentenario.

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    Los goles del ganador fueron convertidos por Néstor Yevcin, Alexis Murua, Agustín Torres (2), Lorenzo Lepez (2) y Lorenzo Aballay. Para el conjunto iglesiano descontó Eric Castro. Con este resultado, la Sanjuanina sumó su tercera victoria en la competencia y alcanzó los 9 puntos con puntaje ideal.

    El seleccionado había comenzado su camino superando 3-1 a Iglesia y luego venció 2-1 a Albardón-Angaco. La goleada de este miércoles ratificó su gran presente y lo mantiene en lo más alto de la Zona San Juan, dando otro paso importante en busca de avanzar a la próxima instancia.

    La Copa País continúa generando competencia para los futbolistas de las diferentes ligas de la provincia y ofreciendo un espacio para representar al fútbol sanjuanino. Acompañar y fortalecer estas oportunidades también permite seguir construyendo el San Juan del futuro.

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