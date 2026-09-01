Alianza manda, Desamparados quiere descontar y el Clausura sanjuanino entra en zona caliente con la fecha 12

El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino empieza a transitar una etapa decisiva. Con la competencia cada vez más avanzada, los puntos toman un valor enorme y la pelea por los primeros lugares comienza a ganar temperatura.

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Alianza es, por ahora, el gran protagonista del campeonato. El conjunto de Santa Lucía se mantiene firme en lo más alto de la tabla con 28 puntos y disfruta de una ventaja que le permite mirar al resto desde arriba. Sin embargo, todavía no puede relajarse.

Es que Desamparados, actualmente con 23 unidades, aún debe completar la Fecha 11. El Víbora tendrá la posibilidad de acercarse cuando enfrente este miércoles a Villa Ibáñez desde las 16 horas en Puyuta. Una victoria le permitiría recortar buena parte de la diferencia y volver a poner presión sobre el líder.

En esa misma jornada pendiente también tendrá actividad Unión, que se medirá ante Defensores de Argentinos desde las 21.30 horas en Villa Krause. Mientras los partidos adeudados comienzan a ponerse al día, la Liga Sanjuanina ya dejó definida la programación de la Fecha 12.

La acción comenzará el viernes, con un atractivo cruce entre Trinidad y Unión, que se enfrentarán en cancha del León. El encuentro arrancará 21.30 horas, correspondientes a las respectivas divisiones programadas para la jornada.

El sábado llegará la jornada más cargada, con cuatro partidos en simultáneo. López Peláez recibirá a Atenas Pocito, mientras que Colón Junior será local ante San Lorenzo. Además, Marquesado se medirá con Juventud Zondina y Sarmiento enfrentará a Alianza. Todos estos encuentros se disputarán a las 14 y 16.30 horas.

El domingo también habrá actividad en tres escenarios. Defensores Argentinos enfrentará a Sportivo 9 de Julio en cancha de Peñarol, mientras que Minero chocará con Peñarol en cancha de Juventud Unida. El tercer partido será protagonizado por Villa Ibáñez y Rivadavia, en cancha del primero. En todos los casos, los horarios serán 14 y 16.30.

La fecha tendrá su cierre recién el martes 9, cuando Carpintería reciba a Sportivo Desamparados. El encuentro está previsto para las 14 y 16.30, en cancha de Carpintería.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, cada punto comienza a pesar cada vez más. La fecha 12 ofrecerá una nueva oportunidad para que los protagonistas del Clausura se acomoden en la tabla y encaren las últimas jornadas con el objetivo de llegar a la definición en la mejor posición posible.