San Juan fue dominio puro en El Villicum: Santino Sabattini se quedó con la pole position

El piloto marcó un tiempo decisivo de 1:48.098 en su última vuelta para adueñarse del primer lugar de la grilla. Todos los datos de la tanda.

El Circuito San Juan Villicum es escenario de un fin de semana histórico para el motociclismo internacional y regional. Desde el 4 hasta el 6 de septiembre, el imponente trazado albardónico alberga de manera simultánea las fechas del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), el Campeonato Chileno de Velocidad (CCV) y el Campeonato Latinoamericano Moto4, ofreciendo un espectáculo de primer nivel en la provincia. En ese marco de fiesta, los pilotos locales fueron los grandes protagonistas en la máxima categoría.

Santino Sabattini concretó una actuación sobresaliente en la sesión de Superpole al asegurar la primera posición del clasificador en la categoría SBK PRO. El piloto sanjuanino construyó su pole a partir de una progresión constante en sus tiempos de vuelta, sellando su mejor registro en el séptimo giro con un tiempo de 1:48.098. Esa marca le permitió bajar en 1.120 segundos su tiempo anterior y mejorar en 0.399 segundos su mejor registro previo dentro de la tanda.

La estrategia y el ritmo de Sabattini fueron de menor a mayor a lo largo de la tanda clasificatoria: tras ubicarse en el tercer puesto en las vueltas 2 y 3 (con registros de 1:49.815 y 1:49.774), escaló a la segunda colocación en el cuarto y quinto giro (1:48.826 y 1:48.497). Luego de una sexta vuelta de 1:49.218 donde ya se mantenía en lo más alto, apretó en el último intento para establecer el tiempo definitivo que le otorgó la pole position.

Para completar una jornada soñada para el deporte motor local, Mateo Bongiovanni selló una labor extraordinaria al quedarse con el segundo puesto de la Superpole en SBK PRO. El representante sanjuanino escoltó a su cotriunfador en los tiempos y saldrá desde la primera fila del trazado sanjuanino, ratificando el gran nivel conductivo del ámbito provincial frente a los mejores exponentes del continente.