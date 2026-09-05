    • 5 de septiembre de 2026 - 10:17

    San Juan financiará playones deportivos en tres escuelas con fondos de fideicomisos mineros

    Las obras beneficiarán a las comunidades educativas de Jáchal e Iglesia con nuevos espacios para actividades deportivas, educativas y recreativas.

    Los playones estarán ubicados en tres escuelas de Jáchal e Iglesia.

    Los playones estarán ubicados en tres escuelas de Jáchal e Iglesia.

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    El Gobierno de San Juan, a través de fondos provenientes de fideicomisos mineros y mediante un trabajo articulado entre los ministerios de Minería; de Infraestructura, Agua y Energía, y de Educación financiará la construcción de tres playones polideportivos cubiertos en establecimientos educativos de Iglesia y Jáchal.

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    Las obras permitirán ampliar la infraestructura disponible para estudiantes, docentes y comunidades, generando nuevos espacios para el desarrollo de actividades deportivas, educativas y recreativas durante todo el año. Se realizarán en la Escuela Antonio Quaranta, del departamento Jáchal; y en las escuelas Ricardo Güiraldes, ubicada en Tudcum, y Dalmacio Vélez Sarsfield, en Colola, ambas del departamento Iglesia.

    Los proyectos serán financiados con recursos provenientes de los fideicomisos mineros de Veladero y Gualcamayo, con una inversión prevista superior a los $3.840 millones.

    De acuerdo con el esquema de financiamiento establecido, el playón correspondiente a la Escuela Antonio Quaranta, en Jáchal, será financiado con aportes de los fideicomisos Gualcamayo y Veladero Fase 6. En tanto, los proyectos destinados a las escuelas Ricardo Güiraldes y Dalmacio Vélez Sarsfield, en Iglesia, serán financiados con recursos de Veladero Fase 6.

    Nuevos espacios para las comunidades educativas

    Los tres proyectos fueron diseñados bajo un mismo esquema constructivo. Cada playón contará con una superficie total de 1.026 metros cuadrados, de los cuales 1.017 metros cuadrados serán cubiertos y nueve metros cuadrados corresponderán a sectores semicubiertos. Esta característica permitirá disponer de lugares protegidos para desarrollar actividades deportivas, recreativas, educativas y comunitarias durante todo el año.

    La incorporación de estos espacios permitirá ampliar las posibilidades de uso de cada establecimiento y disponer de infraestructura adecuada para desarrollar distintas actividades independientemente de las condiciones climáticas, fortaleciendo tanto la actividad cotidiana de las escuelas como su vínculo con las comunidades en las que están insertas.

    De esta manera, los recursos provenientes de la actividad minera se traducen en infraestructura de uso concreto para las personas: espacios que quedarán incorporados de manera permanente a las escuelas y que estarán destinados a acompañar la educación, el deporte y las actividades comunitarias de estudiantes, docentes y vecinos de Iglesia y Jáchal.

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