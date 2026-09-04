Se vienen días muy frescos en San Juan: viento fuerte y temperaturas bajo cero

San Juan se prepara para un fin de semana marcado por el frío y el viento. Este sábado ingresará un fuerte viento sur desde la madrugada, con ráfagas que podrían intensificarse durante el día, mientras que la temperatura máxima apenas alcanzará los 10°C.

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El viento comenzará soplando del sector sur a velocidades de entre 42 y 50 km/h , pero con el correr de las horas aumentará su intensidad y podría alcanzar entre 60 y 69 km/h .

En este contexto, la mínima será de 5°C , por lo que se espera una jornada especialmente fresca en la provincia.

El domingo continuará el frío, aunque el viento tendrá una evolución diferente. Durante gran parte de la jornada soplará desde el sur y hacia la tarde o noche rotará al norte.

El cielo estará parcialmente nublado , con una máxima prevista de 12°C . La mañana será todavía más fría que la del sábado, ya que la mínima descenderá hasta -1°C .

El lunes las condiciones comenzarán a mejorar lentamente. La máxima llegará a 16°C, mientras que la mínima será de 2°C, con cielo algo nublado y viento del sector sur.

El pronóstico del tiempo en San Juan.

Desde el martes vuelve el calorcito

La tendencia cambiará a partir del martes 8 de septiembre. Según el pronóstico, las temperaturas comenzarán a recuperarse y las máximas se ubicarán entre 21 y 22°C durante los días siguientes.

De esta manera, San Juan atravesará un marcado contraste: un fin de semana con frío intenso y viento fuerte, seguido por un progresivo ascenso de las temperaturas durante la próxima semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

En el área cordillerana, en tanto, se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.